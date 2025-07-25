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Лига Европы
25 июля 2025, 11:11 | Обновлено 25 июля 2025, 11:12
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«В голове только одно». Туран прокомментировал победу над Бешикташем

Турецкий коуч дал несколько комментариев после матча ЛЕ

25 июля 2025, 11:11 | Обновлено 25 июля 2025, 11:12
490
0
«В голове только одно». Туран прокомментировал победу над Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Бешикташем» в Лиге Европы со счетом 4:2:

– Эта победа особенная для вас в некоторых аспектах. Что вам больше всего понравилось в игре команды в сегодняшнем матче?

– Конечно важно победить дома в этом матче. Ничего еще не закончено. Еще ничего не закончилось. Позитивные моменты мы возьмем с собой, мы их запомним. Владение мячом, реакция – много чего. Но нельзя пропускать два таких легких гола. Про это мы поговорим между собой. Нужно лучше играть один в один. На стандартах, возле угловых. Все это обговорим между собой. Но игроки молодые, с большим потенциалом Сегодня они достойно покинули стадион, поэтому я горжусь ими. Но работа не закончена.

– Была ли атака «Шахтера» на высочайшем уровне сегодня?

– Что бы быть на вершине, нужно забивать больше из таких моментов. В футболе нет самого высокого уровня, постоянно нужно совершенствоваться, но можно сказать, что мы эффективны, просто в штрафной площади должны действовать внимательней, ибо мы играем такие большие матчи, туда иногда придем два-три раза. Нужно ценить эти моменты.

– Насколько сильным был «Бешикташ» в этой игре?

– «Бешикташ» всегда большая команда. мы знали, что они правильно используют моменты. Они всегда очень опасны, поэтому мы должны быть бдительны. Они в хорошей форме, но им нужно совершенствоваться, у них есть время на это. Но «Бешикташ» всегда большая команда, они могут все.

– Каково вам быть в родном Стамбуле, в этой атмосфере на стадионе?

– Мне тут очень нравится, играть на этом стадионе всегда особенно, ибо это один из самых красивых стадионов мира по расположению. Чувствовать это, играть такие матчи – в футболе отличные истории. Но если честно, в голове только одно, важнее чем все хорошее – еще ничего не закончилось и нужно готовиться ко второму матчу.

Ранее сообщалось о том, что Туран дал совет игрокам «Шахтера» перед «Бешикташем».

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Лига Европы Бешикташ Бешикташ - Шахтер Шахтер Донецк Арда Туран
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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