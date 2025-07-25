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  4. Туран дал совет игрокам Шахтера перед Бешикташем: «Кайфовать от футбола»
Лига Европы
25 июля 2025, 10:53 |
481
0

Туран дал совет игрокам Шахтера перед Бешикташем: «Кайфовать от футбола»

Олег Очеретько рассказал об игре против турецкого гранда

25 июля 2025, 10:53 |
481
0
Туран дал совет игрокам Шахтера перед Бешикташем: «Кайфовать от футбола»
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько рассказал о совете Арды Турана перед матчем против «Бешикташа» (4:2) в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Считаю, что мы не сразу почувствовали игру. Потом, когда поняли, что игра выходит и все под нашим контролем, смогли атаковать и больше создавать моменты и играть через пас.

У нас оборона очень хорошая. Коля, Валера, Фима – все очень хорошо сыграли в обороне, поэтому и у Абрахама не было шансов и моментов у «Бешикташа». Установка Турана перед матчем? Наслаждаться игрой, не беспокоиться и кайфовать от футбола, от жизни футболиста.

Как наслаждаться игрой при таком давлении трибун? Когда ты играешь, ты этого не ощущаешь. Ты их уже не слышишь. Так что, мне кажется, это нормально», – сказал Олег.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Олег Очеретько Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Лига Европы Арда Туран
Олег Вахоцкий Источник: Террикон
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