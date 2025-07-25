Карпаты проводят спарринг с Лестером. Стартовые составы

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 25 июля, команда Владислава Лупашко проведет товарищеский матч. Соперником львовского клуба станет английский «Лестер».

В 2016 году «Лестер» стал автором громкой сенсации и выиграл АПЛ. Для клуба это стало самым большим достижением в более чем столетней истории. Новый сезон соперник «Карпат» начнет во втором по силе дивизионе. В предыдущем чемпионате Лестер финишировал на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ и вылетел в Чемпионшип.

Летом «Лестер» сменил главного тренера. Вместо выдающегося в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя, который работал в клубе с декабря 2024 года, команду возглавил 43-летний испанский специалист Марти Сифуэнтес, последним местом работы которого был «Куинз Парк Рейнджерс».

На сборах в Австрии «Карпаты» уже сыграли три спарринга. Матч с австрийским «Вольфсбергером» завершился вничью 3:3. А затем «Карпаты» со счетом 1:2 проиграли венгерскому клубу «Дьер» и сыграли вничью 1:1 с клубом «Аль-Шарджа» из ОАЭ.

Поединок «Карпаты» – «Лестер» начнется в 12:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подписали бразильского вингера.