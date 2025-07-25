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  4. «Как при Луческу». Экс-защитник горняков – о победе в Стамбуле
Лига Европы
25 июля 2025, 06:42 |
374
0

«Как при Луческу». Экс-защитник горняков – о победе в Стамбуле

Бывший защитник донетчан Владимир Пятенко подвел итог матча «Бешикташ» – «Шахтер»

25 июля 2025, 06:42 |
374
0
«Как при Луческу». Экс-защитник горняков – о победе в Стамбуле
ФК Шахтер

Вчера, 24 июля, «Шахтер» провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. В Стамбуле «горняки» добыли уверенную победу над «Бешикташем» (4:2). О перипетиях этого противостояния сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший защитник «Шахтера» Владимир Пятенко.

– Владимир Николаевич, вы ожидали такой уверенной игры от «Шахтера» на фоне «Бешикташа»?
– Наверное, нет. Хотел, чтобы украинская команда выиграла, а то «Полесье» и «Александрия» разочаровали.

– Спросил потому, что это была только третья официальная игра «Шахтера», а сложилось впечатление, что уже прошло полсезона. Пасик-пасик и гол…
– Раньше был пас ради паса, а сейчас все это на скорости, быстро преодолевается средняя зона. Стало намного больше длинных передач, команда классно разворачивает игру с фланга на фланг. Сколько раз Матвиенко вклинивался в свободные зоны, сколько он дал диагоналей. Все это не проходит бесследно.

– «Горняки» провели уже третью официальную игру, а чемпионат Турции стартует только через две недели. Это могло сказаться на расстановке сил?
– Наверняка это тоже сказалось. В контрольных матчах «Бешикташ», если не ошибаюсь, выиграл только один матч, да и то, у команды из второго австрийского дивизиона. Хотя команда у Уле Гуннара Сульшера сильная, а поддержка трибун вообще великолепная. Мы, к сожалению, от этого уже отвыкли. Тем не менее, «Шахтер» справился с таким давлением, заставив турецких фанов замолчать и покинуть трибуны раньше финального свистка.

– Арда Туран – это еще один плюс для украинской команды, учитывая, что наставник хорошо знаком с «Бешикташем»?
– Естественно, он ведь играл против стамбульцев в прошлом сезоне. В футболе мелочей не бывает.

– В первом тайме «Шахтер» ошеломил своего оппонента?
– Игра и «Шахтера», и «Бешикташа» оставила приятное впечатление. Можно сказать, почитатели футбола получили удовольствие от футбола. А что касается «горняков», то они изменились. В прошедшей игре команда выглядела, как в свое время при Мирче Луческу. Повторюсь, футболисты все делали быстро. Нужно посчитать, сколько передач было сделано перед тем, как «Шахтер» забил третий мяч. Что значит работа с мячом на скорости и умение обыграть соперника один в один. И фланги «горняков» отработали на 100 процентов.

– Кто для вас MVP матча?
– Этот тот случай, когда не стоит выделять кого-то одного. У бразильцев не отнимешь технику и скорость, но было важно, как команда отрабатывала в обороне. Сколько подкатов в первом тайме сделал Марлон Гомес, как классно, сыграл в эпизоде с выходом один на один Валерий Бондарь. При потере мяча все игроки возвращались в оборону. Это говорит о дисциплине, которую прививает Туран своим подопечным. Переходные фазы сейчас у «Шахтера» на порядок лучше, чем это было раньше. Опять же, мяч в середине поля практически не задерживается.

– Каковы сейчас шансы «горняков» на выход в следующий раунд в процентном отношении?
– Пока еще ничего не решено. «Бешикташ» – опытная команда, которая только набирает ход. Соперники достойны друг друга. Но если получится показать такой же футбол и через неделю, то в выходе «Шахтера» в следующий раунд Лиги Европы можно не сомневаться.

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Владимир Пятенко Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы Арда Туран Марлон Гомес Николай Матвиенко Валерий Бондарь статьи эксклюзив Мирча Луческу Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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