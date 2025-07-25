Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
25 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в финале поборются либо против Алисии Барнетт и Эликсан Лечемии, либо против Луции Хавличковой и Лоры Самсон.
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