Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июля 2025, 04:51 |
8
0

Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

25 июля 2025, 04:51 |
8
0
Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

25 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале поборются либо против Алисии Барнетт и Эликсан Лечемии, либо против Луции Хавличковой и Лоры Самсон.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Н. Киченок / Ниномия – Кавалье-Реймерс / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
Изабель Хаверлаг Надежда Киченок Макото Ниномия Эмили Эпплтон смотреть онлайн WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Футбол | 24 июля 2025, 21:55 129
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе

Руслан Ротань неудачно стартовал у руля житомирской команды

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер
Футбол | 24 июля 2025, 07:22 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер

Первый поединок второго раунда отбора к ЛЕ 2025/26 состоится 24 июля в 21:00 по Киеву

Битва чемпионок GS: Радукану и Осака провели матч в 1/8 финала Вашингтона
Теннис | 24.07.2025, 22:43
Битва чемпионок GS: Радукану и Осака провели матч в 1/8 финала Вашингтона
Битва чемпионок GS: Радукану и Осака провели матч в 1/8 финала Вашингтона
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 20:01
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Эдди Хирн предложил известному украинскому боксеру огромные деньги
Бокс | 24.07.2025, 07:33
Эдди Хирн предложил известному украинскому боксеру огромные деньги
Эдди Хирн предложил известному украинскому боксеру огромные деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 4
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
23.07.2025, 21:42 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
23.07.2025, 03:00
Бокс
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 6
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем