«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры. Подопечные Руслана Ротаня сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2.

Главный тренер «Полесья» поделился мнением по поводу игры команды, результата и перспектив накануне второго поединка. Ротань считает главной причиной поражения ментальные проблемы – его подопечные растерялись после того, как забили гол.

– Следует ли ожидать изменений в составе на ответный матч после такого результата?

– Результат нужно принять и проанализировать. Через неделю мы должны выйти другой командой. Мы должны быть голодны к победам и результату. Ближе к игре решу, кто выйдет в ответном матче. Проанализируем матч, оценим, кто в лучшей форме – и тогда примем решение.

– Бабенко и Андриевский после игры сказали, что ощущали сильное давление и нервозность. Вас это удивило?

– Действительно, я шокирован. Я не чувствовал, что после забитого гола мы станем другой командой. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с волнением. Но в нашей команде есть опытные игроки. Такого не должно быть. Они должны быть более ментально готовы. А после пропущенного мы изменились на 180 градусов.

– Что с Тейлором? Насколько серьезная травма?

– Что-то в колене хрустнуло. Надо сделать МРТ. Потом будет более понятно. Сейчас трудно что-то сказать наверняка.

– Как тренер, как вы воспринимаете это поражение?

– В первую очередь я беру результат на себя. Ребятам, несомненно, сегодня помешало волнение. Но у нас есть еще игра, в которой мы можем все изменить. После этого матча команда должна стать более взрослой, более опытной – и больше никакого волнения не должно быть вообще.

– Что будете делать с ментальностью?

– Я думаю, что нужно спокойно все проанализировать. Понять, что произошло с ментальностью. Ибо она не должна быть такой. Это удивительно – забить гол и растеряться. Мы наоборот должны играть увереннее, больше прессинговать. А по сути, после забитого мяча мы позволили сопернику работать с мячом, принимать решения, думать – и этим все усложнили, – рассказал Ротань.