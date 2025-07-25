Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне

На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфнальные пары.

Первые две сеяные соревнований из США Джессика Пегула и Эмма Наварро потерпели поражения в своих стартовых поединках и покинули пятисотник. Пегула уступила Лейле Фернандес, а Наварро вылетела от Марии Саккари.

Фернандес далее поборется против Тейлор Таунсенд, которая разгромила Софию Кенин, повесив баранку во втором сете, а Мария сыграет с Эммой Радукану – британская чемпионка US Open 2021 уверенно разобралась с Наоми Осакой.

Именитая Винус Уильямс не сумела переиграть Магдалену Френх. Полька в четвертьфинале выйдет на корт против третьей сеяной Елены Рыбакиной. Казахстанка во втором круге выбила Викторию Мбоко.

В еще одном поединке 1/4 финала сойдутся Анна Калинская и Клара Таусон. «Нейтралка» оказалась сильнее Магды Линетт, а датчанка вырвала викторию у Кэролайн Доулхайд.

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд

Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5]

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Клара Таусон [4]

Эмма Радукану – Мария Саккари