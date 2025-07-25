Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Первые две сеяные Джессика Пегула и Эмма Наварро уже покинули пятисотник
На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфнальные пары.
Первые две сеяные соревнований из США Джессика Пегула и Эмма Наварро потерпели поражения в своих стартовых поединках и покинули пятисотник. Пегула уступила Лейле Фернандес, а Наварро вылетела от Марии Саккари.
Фернандес далее поборется против Тейлор Таунсенд, которая разгромила Софию Кенин, повесив баранку во втором сете, а Мария сыграет с Эммой Радукану – британская чемпионка US Open 2021 уверенно разобралась с Наоми Осакой.
Именитая Винус Уильямс не сумела переиграть Магдалену Френх. Полька в четвертьфинале выйдет на корт против третьей сеяной Елены Рыбакиной. Казахстанка во втором круге выбила Викторию Мбоко.
В еще одном поединке 1/4 финала сойдутся Анна Калинская и Клара Таусон. «Нейтралка» оказалась сильнее Магды Линетт, а датчанка вырвала викторию у Кэролайн Доулхайд.
WTA 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд
Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5]
Нижняя часть сетки
Анна Калинская – Клара Таусон [4]
Эмма Радукану – Мария Саккари
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