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WTA
25 июля 2025, 04:26 |
123
0

Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне

Первые две сеяные Джессика Пегула и Эмма Наварро уже покинули пятисотник

25 июля 2025, 04:26 |
123
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Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфнальные пары.

Первые две сеяные соревнований из США Джессика Пегула и Эмма Наварро потерпели поражения в своих стартовых поединках и покинули пятисотник. Пегула уступила Лейле Фернандес, а Наварро вылетела от Марии Саккари.

Фернандес далее поборется против Тейлор Таунсенд, которая разгромила Софию Кенин, повесив баранку во втором сете, а Мария сыграет с Эммой Радукану – британская чемпионка US Open 2021 уверенно разобралась с Наоми Осакой.

Именитая Винус Уильямс не сумела переиграть Магдалену Френх. Полька в четвертьфинале выйдет на корт против третьей сеяной Елены Рыбакиной. Казахстанка во втором круге выбила Викторию Мбоко.

В еще одном поединке 1/4 финала сойдутся Анна Калинская и Клара Таусон. «Нейтралка» оказалась сильнее Магды Линетт, а датчанка вырвала викторию у Кэролайн Доулхайд.

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд
Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5]

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Клара Таусон [4]
Эмма Радукану – Мария Саккари

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Битва чемпионок GS: Радукану и Осака провели матч в 1/8 финала Вашингтона
WTA Вашингтон Джессика Пегула Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд София Кенин Елена Рыбакина Виктория Мбоко Винус Уильямс Магдалена Френх Магда Линетт Анна Калинская Кэролайн Доулхайд Клара Таусон Эмма Радукану Наоми Осака Мария Саккари Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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