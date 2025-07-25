Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таловеров третий раз подряд не попал в состав Сток Сити. Известна причина
Англия
25 июля 2025, 03:22 |
79
0

Таловеров третий раз подряд не попал в состав Сток Сити. Известна причина

Главный тренер Марк Роббинс прокомментировал переход защитника сборной Украины

25 июля 2025, 03:22 |
79
0
Таловеров третий раз подряд не попал в состав Сток Сити. Известна причина
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

23 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись «Крю» и «Сток Сити». Представитель Чемпионшипа одолел соперника с минимальным счетом 2:1.

Защитник «Сток Сити» Максим Таловеров третий раз подряд не попал в состав команды и пока не дебютировал после перехода из «Плимута». Главный тренер Марк Роббинс назвал причину, из-за которой не играет футболист сборной Украины:

«Все игроки, которые присоединились к нам во время летнего трансферного окна, должны быть в оптимальной форме. Макси должен быть готов, чтобы выйти на поле в следующих матчах. В четверг наши новички будут тренироваться с Эшем Филиппсом», – сообщил наставник.

26 июля «Сток Сити» проведет очередной товарищеский матч. Соперником станет представитель Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон».

Таловеров перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за два миллиона евро. В сезоне 2024/25 украинский защитник провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

По теме:
С покером Фергюсона. Рома забила 9 голов в товарищеском матче
ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Балотелли удивил мир «фантастическим» финтом
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Пятый летний новичок клуба
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сток Сити Крю Максим Таловеров товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Футбол | 24 июля 2025, 19:47 7
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24 июля 2025, 07:43 13
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ

Илья может оказаться в «Тоттенхэме»

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24.07.2025, 08:32
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 20:01
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Киевское Динамо и Александрия проиграли борьбу за 22-летнего защитника
Футбол | 25.07.2025, 02:41
Киевское Динамо и Александрия проиграли борьбу за 22-летнего защитника
Киевское Динамо и Александрия проиграли борьбу за 22-летнего защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге
23.07.2025, 15:10
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 4
Бокс
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
23.07.2025, 08:04 2
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем