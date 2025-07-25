Таловеров третий раз подряд не попал в состав Сток Сити. Известна причина

23 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись «Крю» и «Сток Сити». Представитель Чемпионшипа одолел соперника с минимальным счетом 2:1.

Защитник «Сток Сити» Максим Таловеров третий раз подряд не попал в состав команды и пока не дебютировал после перехода из «Плимута». Главный тренер Марк Роббинс назвал причину, из-за которой не играет футболист сборной Украины:

«Все игроки, которые присоединились к нам во время летнего трансферного окна, должны быть в оптимальной форме. Макси должен быть готов, чтобы выйти на поле в следующих матчах. В четверг наши новички будут тренироваться с Эшем Филиппсом», – сообщил наставник.

26 июля «Сток Сити» проведет очередной товарищеский матч. Соперником станет представитель Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон».

Таловеров перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за два миллиона евро. В сезоне 2024/25 украинский защитник провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.