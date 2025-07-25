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Лига конференций
25 июля 2025, 02:25 |
276
0

Стало известно, что сказал Ротань в перерыве матча Полесье – Санта-Колома

Капитан житомирского клуба Руслан Бабенко ответил на вопросы журналистов

25 июля 2025, 02:25 |
276
0
Стало известно, что сказал Ротань в перерыве матча Полесье – Санта-Колома
Instagram. Руслан Бабенко

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.

Украинская команда сенсационно уступила сопернику со счетом 1:2. После финального свистка капитан «волков» Руслан Бабенко прокомментировал неожиданное поражение:

– После забитого мяча команда потеряла инициативу. Что, по-вашему, стало переломным моментом?

– Согласен с вами. Забили мяч – и что-то пошло не так. Возможно, потеряли концентрацию. Просто провалили, и все... Потом было очень трудно вернуться в игру.

– Было чувство нервозности на поле?

– Признаюсь, было много нервозности. Это, безусловно, повлияло на нашу игру.

– Что сказал Руслан Ротань в раздевалке во время перерыва? Какое настроение было в команде?

– В раздевалке Ротань сказал, что нужно успокоиться и вернуться к игре, которой мы придерживались на старте. Играть так, как договаривались. Но, вероятно, этот опыт в еврокубках сейчас показал, что мы не справились с эмоциями после указанного начала. Очень обидно.

– После такой игры – что важно сохранить в команде перед вторым матчем?

– Самое главное – сохранить целостность. Мы хорошо понимаем, что на кону, поэтому, думаю, проблем с настройкой не будет.

– Есть ли личное обращение к болельщикам после этого поединка?

– Очень стыдно перед болельщиками. Особенно перед теми, кто приехал сюда нас поддержать. Большое им спасибо – как капитан хочу это подчеркнуть. Мы заслуживаем очень серьезную критику. Будем выкладываться во втором матче. Вариантов нет, – прокомментировал Бабенко.

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Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Руслан Бабенко Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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