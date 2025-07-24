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Лига конференций
Сент-Патрикс Атлетик
24.07.2025 21:45 – FT 1 : 0
Нымме Калью
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Лига конференций
24 июля 2025, 23:55 | Обновлено 25 июля 2025, 00:42
298
0

Сент-Патрикс переиграл Нымме Калью. Это возможные соперники Шахтера

Проигравший в дуэли Шахтера и Бешикташа попадет на победителя этой пары

24 июля 2025, 23:55 | Обновлено 25 июля 2025, 00:42
298
0
Сент-Патрикс переиграл Нымме Калью. Это возможные соперники Шахтера
ФК Сент-Патрикс

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Сент-Патрикс из Ирландии обыграл Нымме Калью из Эстонии со счётом 1:0 благодаря позднему голу на 90-й минуте.

Команда, которая победит в этом противостоянии, станет в Q3 Лиги конференций соперником проигравшего в паре Бешикташ – Шахтер (2:4 в первом матче Q2 ЛЕ).

Ответные матчи Q2 запланированы на 31 июля.

Лига конференций. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) – 1:0

Голы: Кристофер Форрестер, 90

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Нымме Калью Сент-Патрикс Шахтер Донецк Бешикташ Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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