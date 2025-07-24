Сент-Патрикс переиграл Нымме Калью. Это возможные соперники Шахтера
Проигравший в дуэли Шахтера и Бешикташа попадет на победителя этой пары
Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Сент-Патрикс из Ирландии обыграл Нымме Калью из Эстонии со счётом 1:0 благодаря позднему голу на 90-й минуте.
Команда, которая победит в этом противостоянии, станет в Q3 Лиги конференций соперником проигравшего в паре Бешикташ – Шахтер (2:4 в первом матче Q2 ЛЕ).
Ответные матчи Q2 запланированы на 31 июля.
Лига конференций. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) – 1:0
Голы: Кристофер Форрестер, 90
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Ротань неудачно стартовал у руля житомирской команды
Смотрите видеообзор матча квалификации Лиги Европы 2025/26