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Лига конференций
Пакш
24.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
Марибор
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Лига конференций
24 июля 2025, 22:52 | Обновлено 24 июля 2025, 23:22
273
1

Пакш и Марибор определили победителя. Это возможные соперники Полесья в ЛК

Команда из Венгрии получила перевес по итогам первой игры Q2 Лиги конференций

24 июля 2025, 22:52 | Обновлено 24 июля 2025, 23:22
273
1
Пакш и Марибор определили победителя. Это возможные соперники Полесья в ЛК
ФК Марибор

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Венгерский Пакш дома обыграл словенский Марибор со счетом 1:0 благодаря голу.

Команда, которая выиграет это противостояние, станет в Q3 Лиги конференций соперником победителя пары Полесье – Санта-Колома (1:2 в первом матче Q2 ЛК).

Ответные матчи Q2 Лиги конференций запланированы на 31 июля.

Лига конференций. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) – 1:0

Гол: Йожеф Виндекер, 52

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Лига конференций Пакш Марибор Полесье Житомир Санта-Колома
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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іван гомонай
це можливі суперники андорців..........
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