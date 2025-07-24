Лига конференций24 июля 2025, 22:52 | Обновлено 24 июля 2025, 23:22
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1
Пакш и Марибор определили победителя. Это возможные соперники Полесья в ЛК
Команда из Венгрии получила перевес по итогам первой игры Q2 Лиги конференций
24 июля 2025, 22:52 | Обновлено 24 июля 2025, 23:22
273
1
Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Венгерский Пакш дома обыграл словенский Марибор со счетом 1:0 благодаря голу.
Команда, которая выиграет это противостояние, станет в Q3 Лиги конференций соперником победителя пары Полесье – Санта-Колома (1:2 в первом матче Q2 ЛК).
Ответные матчи Q2 Лиги конференций запланированы на 31 июля.
Лига конференций. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) – 1:0
Гол: Йожеф Виндекер, 52
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це можливі суперники андорців..........
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