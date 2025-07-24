Пакш и Марибор определили победителя. Это возможные соперники Полесья в ЛК

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Венгерский Пакш дома обыграл словенский Марибор со счетом 1:0 благодаря голу.

Команда, которая выиграет это противостояние, станет в Q3 Лиги конференций соперником победителя пары Полесье – Санта-Колома (1:2 в первом матче Q2 ЛК).

Ответные матчи Q2 Лиги конференций запланированы на 31 июля.

Лига конференций. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) – 1:0

Гол: Йожеф Виндекер, 52

Фотогалерея