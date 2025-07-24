Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер
Лига Европы
24 июля 2025, 23:18 |
743
0

ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер

Бразильский форвард отметился вторым голом на 90+5-й минуте в игре Q2 Лиги Европы

24 июля 2025, 23:18 |
743
0
ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер
ФК Шахтер. Кевин

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+5-й минуте бразилец Кевин забил четвертый мяч для горняков и установил окончательный счет в противостоянии. Кевин оформил дубль в этой игре.

ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер

По теме:
АЛИССОН: «Должны относиться к следующему матчу, как будто общий счет 0:0»
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
видео голов и обзор Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2025, 23:00 107
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы

В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев

Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Бокс | 24 июля 2025, 05:55 1
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»

Энди Ли ждет, что решит украинец

ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24.07.2025, 08:02
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Бешикташ – Шахтер – 2:4. Важная победа в Стамбуле. Видео голов, обзор матча
Футбол | 24.07.2025, 23:58
Бешикташ – Шахтер – 2:4. Важная победа в Стамбуле. Видео голов, обзор матча
Бешикташ – Шахтер – 2:4. Важная победа в Стамбуле. Видео голов, обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
23.07.2025, 03:00
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02
Футбол
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем