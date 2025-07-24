24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+5-й минуте бразилец Кевин забил четвертый мяч для горняков и установил окончательный счет в противостоянии. Кевин оформил дубль в этой игре.

ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер