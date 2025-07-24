ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер
Бразильский форвард отметился вторым голом на 90+5-й минуте в игре Q2 Лиги Европы
24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.
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На 90+5-й минуте бразилец Кевин забил четвертый мяч для горняков и установил окончательный счет в противостоянии. Кевин оформил дубль в этой игре.
ВИДЕО. Как Кевин оформил дубль и поставил точку в матче Бешикташ – Шахтер
🧡 КЕВІН – У ВОГНІ 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 24, 2025
⚽️⚽️ ЦЕ ДУБЛЬ ПІВЗАХИСНИКА В СТАМБУЛІ 👏🏻 #Shakhtar | #UEL #БешикташШахтар pic.twitter.com/oL12tcJGFZ
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