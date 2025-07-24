«Как и все украинцы». Пердута рассказал, что бы спросил у Зеленского

Украинский левый защитник луганской «Зари» Игорь Пердута рассказал о том, что спросил бы у Президента Украины Владимира Зеленского:

– Если бы была возможность познакомиться с любой мировой знаменитостью, кого бы выбрали?

– Хм, с Усиком я уже познакомился и даже фото есть. Итак, выбор сделаю в пользу Владимира Зеленского. Что бы его спросил? Как и все украинцы, наверное: когда победа?

Этим летом Игорь Пердута на правах свободного агента присоединился к луганскому клубу. До этого более 10 лет он выступа в составе полтавской «Ворсклы».

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник рассказал о своем трансфере из «Ворсклы» в «Зарю».