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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 21:15 | Обновлено 24 июля 2025, 21:16
310
0

«Как и все украинцы». Пердута рассказал, что бы спросил у Зеленского

Игорь Пердута задал бы вопрос, касающийся окончания войны

24 июля 2025, 21:15 | Обновлено 24 июля 2025, 21:16
310
0
«Как и все украинцы». Пердута рассказал, что бы спросил у Зеленского
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Пердута

Украинский левый защитник луганской «Зари» Игорь Пердута рассказал о том, что спросил бы у Президента Украины Владимира Зеленского:

– Если бы была возможность познакомиться с любой мировой знаменитостью, кого бы выбрали?

– Хм, с Усиком я уже познакомился и даже фото есть. Итак, выбор сделаю в пользу Владимира Зеленского. Что бы его спросил? Как и все украинцы, наверное: когда победа?

Этим летом Игорь Пердута на правах свободного агента присоединился к луганскому клубу. До этого более 10 лет он выступа в составе полтавской «Ворсклы».

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник рассказал о своем трансфере из «Ворсклы» в «Зарю».

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Владимир Зеленский Игорь Пердута Заря Луганск
Даниил Кирияка Источник
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