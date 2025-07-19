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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 01:57 | Обновлено 19 июля 2025, 02:21
36
0

ПЕРДУТА: «Сначала был интерес со стороны главного тренера Зари»

Украинский защитник рассказал о своем трансфере из Ворсклы в Зарю

19 июля 2025, 01:57 | Обновлено 19 июля 2025, 02:21
36
0
ПЕРДУТА: «Сначала был интерес со стороны главного тренера Зари»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Украинский защитник Игорь Пердута рассказал о своем решении покинуть полтавскую «Ворсклу» и перейти в луганскую «Зарю».

«Я нечасто менял команды в течение своей карьеры, поэтому переживал, когда ехал сюда. Но все изменилось после разговора с Виктором Скрипником и начала тренировок. Войдя в ритм, мне стало легче справляться с эмоциями от ухода из Ворсклы, в которой я провел 15 лет.

Сначала был интерес со стороны главного тренера, потом позвонили руководители клуба. Мы договорились о контракте, и я ждал официального приглашения, чтобы присоединиться к команде на сборах в Словении.

Почему согласился на переход? Для меня было важно, что Заря всегда ставит высокие цели. Также сыграло роль то, что я уже знал тренера. Да, ко мне действительно проявляли интерес и другие клубы УПЛ, но называть их будет некорректно. Цели у команды Скрипника? Конечно, помочь команде. Я никогда не ставлю свои цели выше командных. Буду стараться делать все, что от меня зависит.

Почему ушел из Ворсклы? Руководство в разговоре предложило определенные условия, которые предполагали снижение зарплаты. Я сказал, что подумаю. При этом понимал, что Ворскла будет играть в Первой лиге, а я уже возрастной футболист, скажем так, поэтому хотел воспользоваться возможностью уже сейчас вернуться в УПЛ. Очень рад, что Ворскла пошла навстречу, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт. У нас не было никаких конфликтов. Мы просто поняли друг друга.

Да, у Ворсклы остались долги передо мной. За какой срок? Не хочу говорить, за сколько месяцев, потому что это будет некорректно. Обещают ли расплатиться? Да. Сказали, что расплатятся. Подавал ли документы куда-то? Пока нет. Я еще верю. Последние три месяца нам не платили, но были премии.

Будущее Ворсклы? Это зависит от многих факторов: подбор футболистов, календарь, настрой, тренер. Не могу однозначно сказать, вернется ли Ворскла в УПЛ или нет. Если это случится, я буду рад. Будет ли жить Ворскла? Да, Ворскла будет жить. Конечно. Я надеюсь и верю в это. Есть мужская и женская команды. Горняк-Спорт, насколько я понимаю, будет второй командой Ворсклы.

Был ли за 15 лет в Ворскле момент, когда мог перейти в другой клуб? Да, были пару лет, когда поступали предложения, но это уже история. Были предложения от других украинских клубов, из Греции, Польши и, кажется, Турции. Что-то такое. Уже точно не помню, потому что все всегда заканчивалось подписанием нового контракта с Ворсклой.

Меня все устраивало в Полтаве, где я прожил лучшие годы своей жизни. Это моя семья, которую не сравнишь ни с чем. Там очень круто, но сейчас пришло такое время. Возможно ли возвращение в Ворсклу? Интересный вопрос. Честно говоря, не знаю. В жизни все бывает».

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трансферы Заря Луганск Игорь Пердута Ворскла Полтава трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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