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  4. Экс-игрок Ворсклы рассказал о зарплатах команды после вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 09:31 |
973
2

Экс-игрок Ворсклы рассказал о зарплатах команды после вылета из УПЛ

Игорь Пердута подтвердил, что футболисты будут получать в несколько раз меньше, чем в элите

17 июля 2025, 09:31 |
973
2
Экс-игрок Ворсклы рассказал о зарплатах команды после вылета из УПЛ
ФК Заря Луганск. Игорь Пердута

Бывший игрок «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о том, почему покинул команду и какие зарплаты будут получать игроки полтавского клуба после вылета в Первую лигу:

– Какие факторы повлияли на то, что вы все же покинули «Ворсклу»?

– Руководство в общении предложило определенные условия, предполагавшие понижение зарплаты. Я сказал, что буду думать. В то же время понимал, что «Ворскла» будет играть в Первой лиге, а я возрастной футболист, скажем так, поэтому хотелось воспользоваться возможностью уже сейчас вернуться в УПЛ.

Очень рад, что «Ворскла» пошла навстречу, и мы по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. У нас не было никаких конфликтов. Просто мы вошли в положение друг друга.

– В своем недавнем интервью вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак говорил, что игроков из средней зарплатой в восемь-десять тысяч долларов будут переводить на две-три тысячи долларов. Эти числа соответствуют действительности?

– Да, суммы, которые назвал Олег Викторович, будут фигурировать в «Ворскле».

– У клуба на сегодняшний день перед вами остались долги?

– Да, – признался Пердута.

После ухода из «Ворсклы» защитник договорился о сотрудничестве с луганской «Зарей». К новой команде Пердута присоединился на правах свободного агента.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Vitaliksaj
Ему эта вышка до сраки он бабло хочет нарубить перед пенсией
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Galushka_na_maximalkah
Ветераны, типа Пердуты, Скляра и Кулача зарабатывали примерно по 15 тыс/мес. Им предложили 3 + бонусы за победы. Конечно они отказались.
В то же время, сомневаюсь, что Заря сможет платить Перде 15-ху в мес. Думаю, где-то 7-8 тыс.
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