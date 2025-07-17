Экс-игрок Ворсклы рассказал о зарплатах команды после вылета из УПЛ

Бывший игрок «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о том, почему покинул команду и какие зарплаты будут получать игроки полтавского клуба после вылета в Первую лигу:

– Какие факторы повлияли на то, что вы все же покинули «Ворсклу»?

– Руководство в общении предложило определенные условия, предполагавшие понижение зарплаты. Я сказал, что буду думать. В то же время понимал, что «Ворскла» будет играть в Первой лиге, а я возрастной футболист, скажем так, поэтому хотелось воспользоваться возможностью уже сейчас вернуться в УПЛ.

Очень рад, что «Ворскла» пошла навстречу, и мы по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. У нас не было никаких конфликтов. Просто мы вошли в положение друг друга.

– В своем недавнем интервью вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак говорил, что игроков из средней зарплатой в восемь-десять тысяч долларов будут переводить на две-три тысячи долларов. Эти числа соответствуют действительности?

– Да, суммы, которые назвал Олег Викторович, будут фигурировать в «Ворскле».

– У клуба на сегодняшний день перед вами остались долги?

– Да, – признался Пердута.

После ухода из «Ворсклы» защитник договорился о сотрудничестве с луганской «Зарей». К новой команде Пердута присоединился на правах свободного агента.