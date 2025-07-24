Лига конференций24 июля 2025, 19:51 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
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ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций
24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет против сербского Партизана
24 июля 2025, 19:51 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
42
0
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.
ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций
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