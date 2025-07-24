Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций
Лига конференций
24 июля 2025, 19:51 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
42
0

ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет против сербского Партизана

24 июля 2025, 19:51 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
42
0
ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

ФОТО. Александрия провела разминку перед матчем Лиги конференций

По теме:
Полесье – Санта-Колома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Полесье готовится к игре. Разминка перед матчем
ФОТО. Полесье показало, как выглядит арена матча в Прешове
Партизан Белград Александрия Кирилл Нестеренко Лига конференций фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24 июля 2025, 08:32 17
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма

Александру пришлось заплатить налог

ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Футбол | 23 июля 2025, 23:00 20
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Бешикташем

Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 24.07.2025, 19:29
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Футбол | 24.07.2025, 19:47
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Бокс | 24.07.2025, 00:32
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
23.07.2025, 08:04 2
Бокс
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 3
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 3
Бокс
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
22.07.2025, 22:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем