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Лига конференций
24 июля 2025, 19:10 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
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2

Назван стартовый состав Александрии на первый матч Q2 Лиги конференций

24 июля в 20:00 пройдет первый матч второго раунда ЛК против Партизана

24 июля 2025, 19:10 | Обновлено 24 июля 2025, 19:59
1601
2
Назван стартовый состав Александрии на первый матч Q2 Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

Коуч Кирилл Нестеренко назвал стартовый состав Александрии на игру.

Назван стартовый состав Александрии на первый матч Q2 Лиги конференций

Александрия: Шевченко, Скорко, Кампуш, Бейратше, Тео Ндика, Шостак, Мышнёв, Теди Цара, Безерра, Ковалец (капитан), Матеус

Запас: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирный, Ващенко, Козак, Булеца, Жота, Кулаков

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Партизан Белград Александрия Кирилл Нестеренко стартовые составы Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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