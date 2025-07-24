Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

Коуч Кирилл Нестеренко назвал стартовый состав Александрии на игру.

Назван стартовый состав Александрии на первый матч Q2 Лиги конференций

Александрия: Шевченко, Скорко, Кампуш, Бейратше, Тео Ндика, Шостак, Мышнёв, Теди Цара, Безерра, Ковалец (капитан), Матеус

Запас: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирный, Ващенко, Козак, Булеца, Жота, Кулаков