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Лига конференций
Александрия
24.07.2025 20:00 - : -
Партизан Б
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 июля 2025, 08:09 | Обновлено 24 июля 2025, 08:21
335
0

Александрия – Партизан. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 июля в 20:00 матч второго раунда отбора к ЛК

24 июля 2025, 08:09 | Обновлено 24 июля 2025, 08:21
335
0
Александрия – Партизан. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

Александрия – Партизан. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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