Александрия – Партизан. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 июля в 20:00 матч второго раунда отбора к ЛК
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против сербского клуба Партизан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.
Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).
Александрия – Партизан. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.
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