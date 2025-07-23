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Лига конференций
23 июля 2025, 17:01 |
543
2

Александрия – Партизан. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву

23 июля 2025, 17:01 |
543
2
Александрия – Партизан. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

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24 июля в квалификации Лиги конференций между собой сыграют Александрия и Партизан. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Александрия

В прошлом сезоне Александрия добилась самого большого успеха в истории клуба, заняв вторую строчку в УПЛ. Даже такой результат не позволил пробиться в Лигу Европы, эту путевка буквально украл донецкий Шахтер, который взял Кубок Украины. Несмотря на удачный сезон, клуб покинул главный тренер Руслан Ротань, который принял предложение от Полесья. Новым коучем Александрии стал Кирилл Нестеренко, пока непонятно чего ожидать от команды с новым наставником.

Этим летом Александрия провела пять товарищеских матчей, в которых показала слабые результаты, четыре поражения и одна ничья. Команду будут оценивать по официальным встречам, домашний матч клуб проведет в Польше. Соперник попался сложный, но надо постараться показать свой лучший футбол.

Партизан

Сербский клуб не нуждается в представлении, Партизан регулярно играет в еврокубках, опыта тут не занимать. В прошлом сезоне команда не смогла навязать борьбу за чемпионство Црвеной Звезде, финишировав на втором месте, с большим отставанием.

Партизану пришлось начать сезон с квалификации Лиги Европы, где была драматическая битва против кипрского АЕКа. Сербский клуб уступил на выезде 0:1, а дома выиграл в основное время 1:0, хотя соперник в компенсированное время не реализовал пенальти.

В овертайме Партизан пропустил, но сумел забить на 118-й минуте, что позволило дойти до серии послематчевых пенальти, где соперник был точнее. Матч завершился потасовкой, во время которой судья раздал 5 красных карточек.

Прогноз

Раньше команды между собой не играли, хотя у Партизана не лучшие воспоминания об украинских клубах, в прошлом году проиграли динамо в квалификации Лиги чемпионов – 2:6 и 0:3. Классический случай, когда сложно определить фаворита, у сербского клуба больше опыта, хотя Александрия может удивить.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Александрии – 2,33, ничья – 3,3, победа Партизана – 2,84. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, матч пройдет в спокойном темпе и осторожной борьбе, команды не будут форсировать событий. Считаю проходимой здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,55.

Прогноз Sport.ua
Александрия
24 июля 2025 -
20:00
Партизан Б
Тотал меньше 2.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Партизан Белград Александрия Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy1
Сашкам удачі !!!
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0
Dynamo forever
Болеем за Александрию!
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