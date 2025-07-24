Переговоры начались. На Неймара появился новый претендент, это не Барса
«Марсель» заинтересован в подписании бразильского вингера
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар привлекает внимание «Марселя», сообщает Fichajes.
По информации источника, французский клуб намерен сделать предложение по 33-летнему футболисту. «Марсель» уже начал переговоры по трансферу. Сам Неймар также заинтересован в трансфере.
В текущем сезоне Неймар провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок.
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