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  4. Переговоры начались. На Неймара появился новый претендент, это не Барса
Франция
24 июля 2025, 20:19 |
655
0

Переговоры начались. На Неймара появился новый претендент, это не Барса

«Марсель» заинтересован в подписании бразильского вингера

24 июля 2025, 20:19 |
655
0
Переговоры начались. На Неймара появился новый претендент, это не Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар привлекает внимание «Марселя», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский клуб намерен сделать предложение по 33-летнему футболисту. «Марсель» уже начал переговоры по трансферу. Сам Неймар также заинтересован в трансфере.

В текущем сезоне Неймар провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок.

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Неймар Марсель трансферы трансферы Лиги 1 Сантос чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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