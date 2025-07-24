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Испания
24 июля 2025, 18:39 |
87
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Реала и ПСЖ нашел новый клуб в Испании

Хесе Родригес стал игроком «Лас-Пальмаса»

24 июля 2025, 18:39 |
87
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Реала и ПСЖ нашел новый клуб в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесе Родригес

Испанский вингер Хесе Родригес стал игроком «Лас-Пальмаса». Об этом сообщают социальные сети испанского клуба.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 1 год. Хесе Родригес будет выступать за «Лас-Пальмас» уже в третий раз. Последним клубом вингер был американский «Джохор».

На протяжении своей карьеры Хесе успел поиграть за мадридский «Реал» и «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Хесе Родригес провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак.

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Хесе Родригес Лас-Пальмас Реал Мадрид ПСЖ трансферы Джохор Дарул Тазим
Даниил Кирияка Источник
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