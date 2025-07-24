ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Реала и ПСЖ нашел новый клуб в Испании
Хесе Родригес стал игроком «Лас-Пальмаса»
Испанский вингер Хесе Родригес стал игроком «Лас-Пальмаса». Об этом сообщают социальные сети испанского клуба.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 1 год. Хесе Родригес будет выступать за «Лас-Пальмас» уже в третий раз. Последним клубом вингер был американский «Джохор».
На протяжении своей карьеры Хесе успел поиграть за мадридский «Реал» и «ПСЖ».
В прошедшем сезоне Хесе Родригес провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак.
Jesé Rodríguez y la UD Las Palmas unen sus caminos.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 24, 2025
🔸 https://t.co/2nVboT7gvw
¡Bienvenido, @JeseRodriguez10! 💛💙#PretemporadaUD #SeremosMásUnión #LaUniónHaceLasPalmas pic.twitter.com/1VldX52WX7
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