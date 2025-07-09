Капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак. Ему 29 лет
Кириан Родригес начинает путь к возвращению на поле
В феврале 2025 года полузащитник и капитан испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес объявил о приостановке профессиональной карьеры футболиста из-за рецидива онкологического заболевания.
Игрок довольно быстро победил рак во второй раз, ведь уже в июле его клуб сообщил, что Кириан выздоровел и начинает путь к возвращению на поле.
В сезоне 2024/25 29-летний Кириан Родригес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Интересно, что всю свою карьеру Кириан Родригес защищает цвета «Лас-Пальмаса».
🔛😃 ¡Esta mañana, Kirian completó el reconocimiento médico de cara al inicio de una nueva temporada!— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 8, 2025
Con su compromiso de siempre y esa energía que contagia, empieza el camino de vuelta. 💛💙
🩺 @HPS_Hospitales
#PretemporadaUD #LaUniónHaceLasPalmas #SeremosMásUnión @LaLiga… pic.twitter.com/kud6jG2pN4
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