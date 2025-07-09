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  4. Капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак. Ему 29 лет
Испания
09 июля 2025, 12:59 |
498
0

Капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак. Ему 29 лет

Кириан Родригес начинает путь к возвращению на поле

09 июля 2025, 12:59 |
498
0
Капитан клуба Ла Лиги во второй раз победил рак. Ему 29 лет
ФК Лас-Пальмас. Кириан Родригес

В феврале 2025 года полузащитник и капитан испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес объявил о приостановке профессиональной карьеры футболиста из-за рецидива онкологического заболевания.

Игрок довольно быстро победил рак во второй раз, ведь уже в июле его клуб сообщил, что Кириан выздоровел и начинает путь к возвращению на поле.

В сезоне 2024/25 29-летний Кириан Родригес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Интересно, что всю свою карьеру Кириан Родригес защищает цвета «Лас-Пальмаса».

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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