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Лига Европы
24 июля 2025, 17:51 | Обновлено 24 июля 2025, 17:58
345
0

Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы не поддерживаем действия клуба Партизан»

Коуч Александрии отметил, что ранее сербский клуб сыграл турнир в рф

24 июля 2025, 17:51 | Обновлено 24 июля 2025, 17:58
345
0
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы не поддерживаем действия клуба Партизан»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Клуб «Александрия» начинает выступление в Лиге конференций. На арене в Катовице команда УПЛ 24 июля примет белградский «Партизан».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Кирилл Нестеренко рассказал:

– Прежде всего, хочу начать с того, что все знают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Мы хотим поблагодарить наших воинов за то, что имеем возможность сегодня быть здесь и представлять Украину. И ещё хочу сказать: все должны знать о том, что происходит в нашей стране – каждый день гибнут люди, российская федерация является агрессором.

Мы ни в коем случае не поддерживаем действия футбольного клуба «Партизан» в связи с тем, что они принимали участие в турнире в россии. Со стороны нашего клуба это расценивается как недружественный шаг по отношению к нам. Это официальная позиция нашего клуба и народа Украины.

– Можете ли вы выделить лучшего игрока «Партизана»?

– Я бы выделил нескольких футболистов, но не хочу переходить на имена, потому что, на наш взгляд, «Партизан» сейчас – это именно командная единица. Их сила – в скорости, молодости, в большом количестве своих воспитанников. Команда находится в процессе обновления, и прежде всего это видно по их динамике и командной игре.

– Вам доводилось играть против тренера «Партизана». Что скажете о его команде и ожидаете ли открытый футбол?

– Я с большим уважением отношусь к главному тренеру «Партизана». Мы пересекались с ним в прошлом, когда играли друг против друга. Я хорошо знаю его стилистику. Те матчи всегда были очень зрелищными, потому что обе команды показывали атакующий, увлекательный футбол. Думаю, болельщики получат удовольствие от игры.

– Как команда готовилась к этому историческому дебюту в Лиге конференций? Чувствуется ли давление?

– На мой взгляд, сбор прошёл очень хорошо. Конечно, хотелось бы больше времени, потому что мы обновили состав, и для достижения полного взаимопонимания между игроками нужно время. Но я вижу, как ребята работают, они уже понимают, чего от них хочет наш тренерский штаб. Думаю, мы готовы к этому матчу на 70–80%. Полная готовность приходит только в процессе официальных матчей.

– Это дебютный еврокубковый матч для вас как главного тренера. Чего ожидаете от игры?

– Да, определённое давление есть и на тренеров, и на игроков – но это нормально, это часть профессии. Ничего необычного в этом нет. Мы хорошо подготовились, я знаю, чего ожидать от своей команды. Подходим к игре с уверенностью. Вижу, что ребята очень мотивированы.

– Какое настроение в команде?

– Считаю, что настроение хорошее. Мы прошли сборы – а это лучший этап в подготовке. И вот сейчас первый официальный матч – это уже праздник для нас.

ВИДЕО. Прес-конференция коуча Кирилла Нестеренко

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Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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