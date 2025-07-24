Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»
Капитан команды принял участие в пресс-конференции перед игрой с Партизаном
Клуб Александрия начинает выступление в Лиге конференций. На арене в Катовице команда УПЛ 24 июля примет белградский «Партизан».
На предматчевой пресс-конференции капитан команды Кирилл Ковалец ответил на вопрос о роли опытных игроков:
«Для нас это важный матч. И, конечно, от опытных игроков должна быть поддержка не только в раздевалке перед матчем, но и на протяжении всего времени, когда подходим к официальной игре.
Поэтому как капитан и опытный игрок буду только поддерживать команду и каждого игрока, чтобы отдали все силы ради победы».
ВИДЕО. Прес-конференция коуча Кирилла Нестеренко и капитана Кирилла Ковальца
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