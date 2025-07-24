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  4. Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»
Лига Европы
24 июля 2025, 16:58 | Обновлено 24 июля 2025, 17:08
26
0

Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»

Капитан команды принял участие в пресс-конференции перед игрой с Партизаном

24 июля 2025, 16:58 | Обновлено 24 июля 2025, 17:08
26
0
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Важная игра для Александрии, отдадим все силы для победы»
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Клуб Александрия начинает выступление в Лиге конференций. На арене в Катовице команда УПЛ 24 июля примет белградский «Партизан».

На предматчевой пресс-конференции капитан команды Кирилл Ковалец ответил на вопрос о роли опытных игроков:

«Для нас это важный матч. И, конечно, от опытных игроков должна быть поддержка не только в раздевалке перед матчем, но и на протяжении всего времени, когда подходим к официальной игре.

Поэтому как капитан и опытный игрок буду только поддерживать команду и каждого игрока, чтобы отдали все силы ради победы».

ВИДЕО. Прес-конференция коуча Кирилла Нестеренко и капитана Кирилла Ковальца

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пресс-конференция Партизан Белград Александрия Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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