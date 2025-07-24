Продажа Экитике – среди крупнейших сделок в истории Айнтрахта и Бундеслиги

Французский нападающий Уго Экитике официально стал игроком «Ливерпуля». Его предыдущий клуб «Айнтрахт» заработал на трансфере нападающего 95 млн евро.

Благодаря этой сделке Экитике разделил первое место с французом Рандалем Коло Муани по самому дорогому трансферу в истории немецкого клуба (по 95 млн евро каждый). В топ-5 также вошли: Омар Мармуш («Манчестер Сити», 75 млн), Лука Йович («Реал Мадрид», 63 млн) и Себастьян Алле («Вест Хэм», 50 млн).

Трансфер Экитике также стал пятым по стоимости продажей в истории Бундеслиги. Выше в рейтинге расположились только: Коло Муани («Айнтрахт» – «ПСЖ»: 95 млн), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд – «Реал Мадрид»: 113 млн), Флориан Вирц («Байер» – «Ливерпуль»: 125 млн) и Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд – «Барселона»: 135 млн).