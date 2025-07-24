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  4. Продажа Экитике – среди крупнейших сделок в истории Айнтрахта и Бундеслиги
Германия
24 июля 2025, 17:11 |
266
0

Продажа Экитике – среди крупнейших сделок в истории Айнтрахта и Бундеслиги

«Ливерпуль» потратил 95 млн евро на приобретение французского нападающего

24 июля 2025, 17:11 |
266
0
Продажа Экитике – среди крупнейших сделок в истории Айнтрахта и Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский нападающий Уго Экитике официально стал игроком «Ливерпуля». Его предыдущий клуб «Айнтрахт» заработал на трансфере нападающего 95 млн евро.

Благодаря этой сделке Экитике разделил первое место с французом Рандалем Коло Муани по самому дорогому трансферу в истории немецкого клуба (по 95 млн евро каждый). В топ-5 также вошли: Омар Мармуш («Манчестер Сити», 75 млн), Лука Йович («Реал Мадрид», 63 млн) и Себастьян Алле («Вест Хэм», 50 млн).

Трансфер Экитике также стал пятым по стоимости продажей в истории Бундеслиги. Выше в рейтинге расположились только: Коло Муани («Айнтрахт» – «ПСЖ»: 95 млн), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд – «Реал Мадрид»: 113 млн), Флориан Вирц («Байер» – «Ливерпуль»: 125 млн) и Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд – «Барселона»: 135 млн).

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Ливерпуль трансферы рейтинг финансы чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Уго Экитике Рандаль Коло Муани Омар Мармуш Себастьян Алле Лука Йович Джуд Беллингем Флориан Вирц Усман Дембеле
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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