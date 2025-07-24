Сколько заработал Айнтрахт за последние 2 года на продаже звезд атаки?

Совсем недавно французский нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике стал игроком английского «Ливерпуля» за 95 млн евро.

За последние два года француз стал одним из трех нападающих немецкой команды, которые своими трансферами принесли клубу немало денег.

Другими двумя игроками являются форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш, который перешел в ряды «горожан» за 75 млн евро, и нападающий Рандаль Коло Муани, принесший «Айнтрахту» 95 млн благодаря трансферу в ПСЖ.

В итоге немецкий клуб заработал на трех своих звездных нападающих 265 млн евро, потратив на их покупку всего 35 млн.