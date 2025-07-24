Экитике – второй самый дорогой трансфер в истории Ливерпуля

Французский нападающий Уго Экитике официально перешел из немецкого «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Этот трансфер стал второй самой дорогой сделкой в истории «мерсисайдцев» (95 млн евро).

Выше расположился лишь немецкий хавбек Флориан Вирц, который этим летом перешел из «Байера» в ряды «красных» за 125 млн евро.

В пятерку самых дорогих трансферов «мерсисайдцев» также вошли Дарвин Нуньес (85 млн), Вирджил ван Дейк (84,7 млн) и Алиссон (72,5 млн).

Переход Экитике в «Ливерпуль» также стал седьмым самым дорогим трансфером среди форвардов в истории футбола.