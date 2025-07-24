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Англия
24 июля 2025, 16:15 | Обновлено 24 июля 2025, 16:50
303
0

Экитике – второй самый дорогой трансфер в истории Ливерпуля

Также француз стал седьмым самым дорогим форвардом в истории футбола

24 июля 2025, 16:15 | Обновлено 24 июля 2025, 16:50
303
0
Экитике – второй самый дорогой трансфер в истории Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский нападающий Уго Экитике официально перешел из немецкого «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Этот трансфер стал второй самой дорогой сделкой в истории «мерсисайдцев» (95 млн евро).

Выше расположился лишь немецкий хавбек Флориан Вирц, который этим летом перешел из «Байера» в ряды «красных» за 125 млн евро.

В пятерку самых дорогих трансферов «мерсисайдцев» также вошли Дарвин Нуньес (85 млн), Вирджил ван Дейк (84,7 млн) и Алиссон (72,5 млн).

Переход Экитике в «Ливерпуль» также стал седьмым самым дорогим трансфером среди форвардов в истории футбола.

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Уго Экитике Флориан Вирц Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы статистика финансы рейтинг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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