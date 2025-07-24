МОНФИС: «Мне остается только работать больше и лучше, чтобы все изменить»

Французский теннисист Гаэль Монфис, проигравший в первом раунде хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне китайцу У Ибину (3:6, 1:6), рассказал журналистам о негативе в соцсетях, который он получает каждый раз, когда терпит неудачу на корте, и о том, что для него значат тяжелые поражения.

«Честно говоря, эти сообщения не влияют на меня, потому что я стараюсь сосредоточиться на хорошем в своей жизни. Когда люди пишут мне, что я играл плохо, что мне пора заканчивать с теннисом, я, конечно, тоже об этом думаю: возможно, я и правда закончил. Но после такого поражения не хочется все бросить.

Наоборот – хочется искать решение еще упорнее. Я не понимаю людей, которые отправляют подобные сообщения. Больше всех поражение задевает меня самого. Я злюсь на себя, думаю: зачем я вообще здесь, если мог бы сейчас отдыхать с женой и дочкой на каникулах?

Когда я вижу, как плохо играю, я схожу с ума от мысли, что трачу время впустую. Некоторые могут подумать, что это весело – поехать на турнир, выйти на корт, проиграть. Но это совсем не легкая жизнь, особенно когда проигрываешь и осознаешь, что мог бы остаться дома с семьей.

Это тяжело. Но я сам выбрал этот путь, и принимаю все, что с ним связано. Мне остается только работать больше и лучше, чтобы все изменить».