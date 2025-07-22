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  4. ВИДЕО. Монфис и Кирьос разгромно проиграли парный матч в Вашингтоне
ATP
22 июля 2025, 14:08 |
102
0

ВИДЕО. Монфис и Кирьос разгромно проиграли парный матч в Вашингтоне

Гаэль и Ник в первом раунде пятисотника проиграли тандему Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен

22 июля 2025, 14:08 |
102
0
ВИДЕО. Монфис и Кирьос разгромно проиграли парный матч в Вашингтоне
Гаэль Монфис и Ник Кирьос

Французский теннисист Гаэль Монфис и австралийский шоумен Ник Кирьос завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде француз и австралиец потерпели разгромное поражение от тандема Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) за 59 минут.

ATP 500 Вашингтон. Пары. Хард, 1/8 финала

Ник Кирьос (Австралия) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) [3] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов. Кирьос и Монфис впервые провели матч в одной паре.

Следующими соперниками Уго и Эдуара будут австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс.

Монфис продолжит играть в Вашингтоне в одиночном разряде, где 22 июля встретится с Ву Йибином (Китай, WTA 243). Кирьос также был заявлен в одиночку, но перед стартом пятисотника снялся.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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