ВИДЕО. Монфис и Кирьос разгромно проиграли парный матч в Вашингтоне
Гаэль и Ник в первом раунде пятисотника проиграли тандему Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен
Французский теннисист Гаэль Монфис и австралийский шоумен Ник Кирьос завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
В первом раунде француз и австралиец потерпели разгромное поражение от тандема Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) за 59 минут.
ATP 500 Вашингтон. Пары. Хард, 1/8 финала
Ник Кирьос (Австралия) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) [3] – 2:6, 2:6
Это была первая встреча дуэтов. Кирьос и Монфис впервые провели матч в одной паре.
Следующими соперниками Уго и Эдуара будут австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс.
Монфис продолжит играть в Вашингтоне в одиночном разряде, где 22 июля встретится с Ву Йибином (Китай, WTA 243). Кирьос также был заявлен в одиночку, но перед стартом пятисотника снялся.
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