ВИДЕО. Монфис и Кирьос разгромно проиграли парный матч в Вашингтоне

Французский теннисист Гаэль Монфис и австралийский шоумен Ник Кирьос завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде француз и австралиец потерпели разгромное поражение от тандема Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) за 59 минут.

ATP 500 Вашингтон. Пары. Хард, 1/8 финала

Ник Кирьос (Австралия) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Нис (Монако) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) [3] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов. Кирьос и Монфис впервые провели матч в одной паре.

Следующими соперниками Уго и Эдуара будут австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс.

Монфис продолжит играть в Вашингтоне в одиночном разряде, где 22 июля встретится с Ву Йибином (Китай, WTA 243). Кирьос также был заявлен в одиночку, но перед стартом пятисотника снялся.