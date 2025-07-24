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  4. Выступал за молодежку Александрии. Клуб Второй лиги укрепился вратарем
Украина. Вторая лига
24 июля 2025, 14:21 |
227
0

Выступал за молодежку Александрии. Клуб Второй лиги укрепился вратарем

«Куликов-Белка» бесплатно подписала Романа Шерехору

24 июля 2025, 14:21 |
227
0
Выступал за молодежку Александрии. Клуб Второй лиги укрепился вратарем
ФК Александрия. Роман Шерехора

«Куликів-Білка» офіційно оформила перехід 19-річного українського голкіпера Романа Шерехори.

За інформацією пресслужби клубу, молодий футболіст обрав 71-й ігровий номер.

Останньою командою Романа стала молодіжка «Олександрії», в якій воротар знаходився протягом сезону 2023/24.

Також Шерехора перебував в угорській команді «Діошдьйор»U-19 та польській «Лехії» U-19.

Ранее сообщалось, что игрок «Миная» перешел в «Куликов-Белку».

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трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка Александрия
Андрей Витренко Источник
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