Украина. Вторая лига24 июля 2025, 14:21 |
227
0
Выступал за молодежку Александрии. Клуб Второй лиги укрепился вратарем
«Куликов-Белка» бесплатно подписала Романа Шерехору
24 июля 2025, 14:21 |
227
0
«Куликів-Білка» офіційно оформила перехід 19-річного українського голкіпера Романа Шерехори.
За інформацією пресслужби клубу, молодий футболіст обрав 71-й ігровий номер.
Останньою командою Романа стала молодіжка «Олександрії», в якій воротар знаходився протягом сезону 2023/24.
Також Шерехора перебував в угорській команді «Діошдьйор»U-19 та польській «Лехії» U-19.
Ранее сообщалось, что игрок «Миная» перешел в «Куликов-Белку».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июля 2025, 23:00 20
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Бешикташем
Футбол | 24 июля 2025, 15:07 17
Поединок состоится 24 июля и начнется в 21:00 по Киеву
Бокс | 24.07.2025, 08:32
Футбол | 24.07.2025, 14:13
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
Комментарии 0
Популярные новости
23.07.2025, 03:00
22.07.2025, 21:58 181
23.07.2025, 01:00 2
22.07.2025, 08:59
23.07.2025, 06:00 1
24.07.2025, 07:43 13
22.07.2025, 11:52 3
23.07.2025, 09:05 9