ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Миная продолжит карьеру во Второй лиге
Иван Станкович свободным агентом перебрался в «Куликов-Белку»
Футбольный клуб из Второй лиги Украины, «Куликов-Белка», официально переманил к себе 23-летнего полузащитника Ивана Станковича.
Игрок перебрался в клуб на правах свободного агента, Иван будет играть под 11-м номером. Информация об условиях контракта неизвестна.
Предыдущий сезон Иван провел в составе «Агробизнеса» на правах аренды, сыграв 15 матчей и оформив один гол.
Контракт Станковича принадлежал «Минаю» с лета 2022 года, однако сыграть за команду Ивану не удалось. Полузащитник ушел из клуба после того, как «Минай» отказался от участия в чемпионате Первой лиги.
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