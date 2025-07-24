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Украина. Вторая лига
24 июля 2025, 12:29 | Обновлено 24 июля 2025, 12:37
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Миная продолжит карьеру во Второй лиге

Иван Станкович свободным агентом перебрался в «Куликов-Белку»

24 июля 2025, 12:29 | Обновлено 24 июля 2025, 12:37
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Миная продолжит карьеру во Второй лиге
ФК Хуст. Иван Станкович

Футбольный клуб из Второй лиги Украины, «Куликов-Белка», официально переманил к себе 23-летнего полузащитника Ивана Станковича.

Игрок перебрался в клуб на правах свободного агента, Иван будет играть под 11-м номером. Информация об условиях контракта неизвестна.

Предыдущий сезон Иван провел в составе «Агробизнеса» на правах аренды, сыграв 15 матчей и оформив один гол.

Контракт Станковича принадлежал «Минаю» с лета 2022 года, однако сыграть за команду Ивану не удалось. Полузащитник ушел из клуба после того, как «Минай» отказался от участия в чемпионате Первой лиги.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка Иван Станкович Минай
Андрей Витренко Источник
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