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  4. «Александрия Партизану не проиграет». Экс-игрок клуба – о матче ЛК
Лига конференций
24 июля 2025, 14:13 |
572
2

«Александрия Партизану не проиграет». Экс-игрок клуба – о матче ЛК

В Польше очень многое будет зависеть от настройки

24 июля 2025, 14:13 |
572
2
«Александрия Партизану не проиграет». Экс-игрок клуба – о матче ЛК
ФК Александрия

24 июля в польском городе Катовице футболисты «Александрии» в квалификации Лиги конференций примут сербский «Партизан».

Бывший игрок александрийской команды Сергей Чуйченко эксклюзивно для Sport.ua оценил возможности соперников и сделал прогноз на поединок.

«Конечно, обидно, что «горожане», добившись в прошлом сезоне наибольшего успеха в своей истории, подготовку к новым испытаниям уже начинали без главного тренера Руслана Ротаня и нескольких ключевых исполнителей. Поэтому «горожане» без преувеличения только на пути становления, ведь нужно время для адаптации новобранцев, понимания игровых концепций нового тренерского штаба.

Впрочем, не лучшие сейчас времена переживает и «Партизан», хотя эта команда при любых обстоятельствах всегда отличалась боевитостью, когда ставка делалась на выигранные единоборства. Поэтому в Польше очень многое будет зависеть от настроя, неуступчивости.

Думаю, что сегодня будет много борьбы и все закончится подписанием мирного соглашения. А через неделю в ответном матче определится обладатель пропуска в следующий раунд».

Ранее известный тренер Олег Федорчук спрогнозировал матчи наших клубов в ЛЕ и ЛК.

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еврокубки по футболу Партизан Белград Александрия Лига конференций инсайд Сергей Чуйченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Как ни настраивайся, а это не та команда которая в прошлом сезоне 2 место заняла. 
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mini.f
Счет может быть любым, как 3:0, так  и 0:3
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0
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