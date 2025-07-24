«Александрия Партизану не проиграет». Экс-игрок клуба – о матче ЛК

24 июля в польском городе Катовице футболисты «Александрии» в квалификации Лиги конференций примут сербский «Партизан».

Бывший игрок александрийской команды Сергей Чуйченко эксклюзивно для Sport.ua оценил возможности соперников и сделал прогноз на поединок.

«Конечно, обидно, что «горожане», добившись в прошлом сезоне наибольшего успеха в своей истории, подготовку к новым испытаниям уже начинали без главного тренера Руслана Ротаня и нескольких ключевых исполнителей. Поэтому «горожане» без преувеличения только на пути становления, ведь нужно время для адаптации новобранцев, понимания игровых концепций нового тренерского штаба.

Впрочем, не лучшие сейчас времена переживает и «Партизан», хотя эта команда при любых обстоятельствах всегда отличалась боевитостью, когда ставка делалась на выигранные единоборства. Поэтому в Польше очень многое будет зависеть от настроя, неуступчивости.

Думаю, что сегодня будет много борьбы и все закончится подписанием мирного соглашения. А через неделю в ответном матче определится обладатель пропуска в следующий раунд».

Ранее известный тренер Олег Федорчук спрогнозировал матчи наших клубов в ЛЕ и ЛК.