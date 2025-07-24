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Лига конференций
24 июля 2025, 10:58 |
201
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Две ничьи и победа. Известный тренер спрогнозировал наши матчи в ЛЕ и ЛК

Олег Федорчук накануне матчей Лиги Европы и Лиги конференций дал эксклюзивное интервью Sport.ua

24 июля 2025, 10:58 |
201
0
Две ничьи и победа. Известный тренер спрогнозировал наши матчи в ЛЕ и ЛК
ФК Шахтер

Сегодня сразу три украинские команды выступят в европейских клубных турнирах. «Шахтер» во втором квалификационном раунде Лиги Европы в Стамбуле сыграет против местного «Бешикташа». Также во второй квалификации, только Лиги конференций «Александрия» и «Полесье» условно на своем поле примут сербский «Партизан» и андрорскую «Санта-Колому» соответственно.

Есть ли шанс на позитивный результат для наших клубов эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, после «Ильвеса» для «Шахтера» наступает настоящий экзамен в Европе?
– Можно и так сказать. «Горняки» уверенно выступили в прошлом раунде соревнований, а это очень важно при перестройке команды, когда ее возглавил новый главный тренер. «Бешикташ» хоть и знаковая команда, но, на мой взгляд, они находятся в кризисе уже не первый год. Стамбульцы, как для авторитета своего чемпионата выступают крайне неудачно. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне они теряли очки в 19-ти матчах из 36-ти, при этом отрыв от чемпиона «Галатасарая» составил 33 балла. Поэтому, считаю, что у «Шахтера» шансы есть и довольно неплохие. Правда, есть один нюанс, турецкую команду возглавляет бывший норвежский нападающий «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Этот специалист ищет футболистов, которые много бегают, выносливых. Это будет сражение соперников с разными стилями игры. Хотя у «Шахтера» и «Бешикташа» есть и схожесть. У команд практически одинаковое количество легионеров в составе, только «горняки» чуть моложе. Украинская команда также провалила прошлый чемпионат. В общем, встретятся два «больных» клуба, но только один пройдет дальше.

– Насколько процентов знание «Бешикташа» поможет Арде Турану в этом противостоянии?
– Дело в том, что он знает и его знают. Туран хоть и проработал в турецкой Суперлиге всего один сезон, требования этого наставника все изучены, его тоже просчитывают. Хотя психологическое состояние, на мой взгляд, лучше у «Шахтера» так донетчане уже начали свое выступление в Лиге Европы.

– Каким будет ваш прогноз на этот поединок?
– Думаю, в Стамбуле будет результативная ничья – 1:1. Там и там есть проблемы в обороне. Кстати, у «Шахтера» это самое слабое звено.

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

– В Лиге конференций серебряному призеру УПЛ «Александрии» предстоит также сыграть с обладателем второго места в своем чемпионате сербским «Партизаном». Насколько здесь велики шансы у украинцев?
– Очень трудно прогнозировать, поскольку «Александрию» покинул главный тренер, ушел ряд основных игроков, но самое главное, что мы не знаем возможности нового наставника. Наверное, Кирилл Нестеренко и сам этого не знает, поскольку он еще не работал самостоятельно. Для меня сейчас «Александрия» – команда-загадка. Предугадать стартовый состав сложно, кто будет лидером, также сложно сказать, а спрогнозировать концепцию нового наставника еще сложнее. Важно, чтобы наставник не перегорел. Правда, и соперник у украинской команды не из авторитетов. В своем чемпионате «Партизан» занял второе место, но их отрыв от «Црвены Звезды» составил 23 очка…

– «Александрия», наверное, и команда-загадка для чемпионата Украины?
– Абсолютно. Думаю, если по итогам сезона команда окажется в шестерке, это будет для нее успехом.

– Каким будет ваш прогноз на это противостояние?
– В общем, я отдаю предпочтение «Партизану», но первый матч, так сказать, домашний для «Александрии», завершится вничью – 1:1.

ФК Полесье

– «Полесье» ждало в соперники «Борац», но андорская «Санта-Колома» удивила, переиграв оппонента. Житомирянам жизнь облегчается?
– Конечно. На мой взгляд, этот соперник намного слабее, чем мальтийский «Хамрун», с которым играло «Динамо». Я не знаю, что случилось с «Борацем» в первом поединке, но в ответном матче боснийцам чуть-чуть не хватило, чтобы перевести игру в овертайм и дожать соперника.

По нашим меркам «Санта-Колома» – это уровень нашей первой лиги и не из верхней части турнирной таблицы. А учитывая, что «Полесье» укрепилось не только тренерским штабом, но и неплохими исполнителями, то, думаю, точнее, уверен, что украинская команда должна без особых проблем преодолеть этот квалификационный раунд. Скажу больше, сейчас конкуренция в «Полесье» выше, чем у «Динамо» и «Шахтера». Я не говорю, что там супервысокий уровень футболистов, но достойных исполнителей у Руслана Ротаня хватает. Важно, чтобы со стороны житомирян не случилось недооценки соперника.

– По вашим словам «Полесье» в УПЛ может стать третьей силой?
– Да. Я не исключаю, что команда может втиснуться между двумя нашими грандами. Предчувствую, что ситуация в чемпионате может поменяться. «Динамо» пассивно себя вело на трансферном рынке. Киевляне в прошлом сезоне проскочили, но второй раз такое не пройдет. «Полесье» сейчас исполняет роль «Металлиста» при Мироне Маркевиче, когда харьковчане не были готовы к чемпионству, но на второе место они претендовали.

– В первом матче «Полесье» – «Санта Колома» вы ставите на украинскую команду?
– Однозначно. Счет? 2:0. Хотя я не исключаю и разгрома.

– Если посмотреть глобально, то кого из наших представителей в Лиге Европы и Лиге конференций вы видите в третьем квалификационном раунде?
– Не в обиду «Александрии», но им будет крайне сложно пройти «Партизан». Сложно будет и «Шахтеру», но «горняков» и житомирян я вижу в следующем раунде соревнований.

Возвращаясь к александрийцам, мне сложно понять руководство клуба, что оно допустило уход тренерского штаба и ключевых футболистов. У нас кроме, «Динамо» и «Шахтера» никто не работает на далекую перспективу. Сезон выдали, а потом отдыхают. Футболисты выбирают индивидуальные контракты, они не верят в то, что могут засветиться в еврокубках и быть востребованным в сильном европейском клубе.

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Олег Федорчук Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы Арда Туран Уле Гуннар Сульшер Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Руслан Ротань Александрия Кирилл Нестеренко Партизан Белград статьи еврокубки по футболу эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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