Им гордился бы психотерапевт. 9 маркеров ментального здоровья ПСЖ

Если бы топовые футбольные клубы посещали психотерапевтов, то «ПСЖ» был бы тем единственным, кем гордился бы его врач. Потому что большинство команд имеет существенные проблемы с ментальным здоровьем: кто-то оторван от реальности и все покупает и покупает на уже «закрытые» позиции, кто-то не умеет переживать свои неудачи и психует после них, кто-то тонет в многолетнем поиске своей идентичности... Но парижский клуб – совсем другой. У него нет существенных проблем. Вплоть до финала КЧМ «ПСЖ» выглядел как идеальная команда. Там не сложилось, но на одной чаше весов эта неудача, на другой – весь предыдущий год. И речь не только о качестве футбола команды, о нем даже в последнюю очередь. Главное: «ПСЖ» очень силен ментально. Вот смотришь на него и уверен, что если все пойдет плохо, то команда это сумеет пережить, справится, сделает выводы, пойдет дальше и станет лучше. В отношении любого другого коллектива такой уверенности нет.

Мы много хвалим «ПСЖ» за тактические моменты и личные перформансы – но можно отсыпать комплименты этому клубу и за его психологическую подготовку. Потому что это ментальные монстры. Данный материал – именно об этом. Пройдемся по некоторым из основных пунктов, которые указывают на тот факт, что «ПСЖ» – самая проработанная команда Европы.

Принятие себя

Очень многие люди не готовы принимать себя и свои чувства. Почувствовал что-то «не то» или сделал что-то не свойственное, по твоему мнению, тебе – и все, начинается самобичевание. Даже если никто другой тебя не критикует, неважно: ты сделаешь это сам. И ты свой самый строгий критик. На терапии учат любить себя, «дружить» с собой и принимать себя таким, какой ты есть. «ПСЖ» это делает. Энрике хотел бы иметь вратаря с топовым умением играть ногами и не нуждается в «классической» «девятке», но в его распоряжении есть Доннарумма и Рамуш – и он принимает такие «правила игры». И не пытается изменить названных футболистов. Джиджи в ответном матче полуфинала ЛЧ с «Арсеналом» выполнил 29 пасов, 21 из которых – длинный. Это указание тренера. А Рамуш в Лиге 1 делал в среднем по 11 пасов/матч (Дембеле на той же позиции – по 34), но имел больше xG/90 минут. Потому что играл в комфортной роли.

Энрике и «ПСЖ» принимают Доннарумму и Рамуша такими, какие они есть. И это приносит пользу. Гармония с собой – это то, чего помогает достичь психотерапия.

Регулирование эмоци

Слишком сильное разочарование может стоить потерянных выходных, а в порыве радости можно натворить глупостей. Некоторые люди осознают, что не могут справиться сами со своими эмоциями, поэтому сознательно или нет пытаются их «отключить». Не испытывать страха, разочарования, радости и т.д. Но это ошибочный путь, потому что это влияет на общее эмоциональное состояние. В какой-то момент эта бомба взорвется. Поэтому единственное решение – научиться регулировать свои эмоции. Например, успокоить себя, когда это нужно. Этим навыком обладает «ПСЖ», который в течение сезона выиграл немало крупных матчей благодаря тому, что в какой-то момент успокаивал себя и игру – и доводил дело до победы без лишних хлопот. За примерами не нужно ходить далеко: 4:0 и 3:0 до перерыва с «Интер Майами» и «Реалом» превратились в итоговые 4:0 и 4:0. Потому что «ПСЖ» не хотел рисковать, напрягаться и создавать себе лишние проблемы.

Когда нужно, французы готовы сказать себе «стоп» и замедлиться. О них можно с уверенностью говорить: они умеют контролировать свои эмоции на футбольном поле.

Осознание своих эмоций и чувств

Если ты не понимаешь, что сейчас чувствуешь, то не знаешь, что с этим делать. Например, злость и обида – это разные вещи. И эти эмоции требуют разной реакции. Если не умеешь идентифицировать свои чувства, то однажды допустишь ошибку в действиях – и будешь сожалеть. Проще говоря: не сможешь донести до своего партнера, что именно чувствуешь в данный момент. А много таких случаев – это уже негативное влияние на ваши отношения. Поэтому важно понимать, что чувствуешь, и проговаривать это. В финале КЧМ Энрике принял участие в драке после финального свистка, а потом пришел на пресс-конференцию и сказал, что «я идиот». И извинился. Признал, что отреагировал слишком эмоционально, попытался найти причину своего поведения. По сути, признался, что поддался эмоциям. Таким образом он несколько спас и свою репутацию, и себя: если и получит какой-то штраф, то точно меньший, чем мог бы, если бы не извинился.

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Энрике смог быстро отреагировать и исправил ситуацию. Потому что сразу понял, что наделал. Многие люди мечтают так уметь. Психотерапия помогает научиться.

Работа с деструктивными мыслями

Не все наши мысли – хорошие и справедливые. Человек склонен «накручивать» себя. Например, кто-то считает, что недостаточно хорош, чтобы быть счастливым. Но нет, достаточно. Каждый из нас, кто читает этот текст. Однако трудно поверить человеку в интернете, который так говорит. Проще доверять собственным мыслям – тем, которые утверждают обратное. Человек, которым руководит ошибочное глубинное убеждение, склонен своими же руками портить собственную жизнь. Так вот, у «ПСЖ» было одно такое – о том, что ему нужен «футболист поколения» для того, чтобы выиграть ЛЧ. Многие годы подряд боссы команды убеждали себя, что без Мбаппе не будет побед. Ни при каких условиях, 0 шансов. Но «ПСЖ» выздоровел. Клуб не по своей воле потерял Килиана, но не пойти за новым «игроком поколения» – уже его решение. Результат видим сами: команда выиграла ЛЧ в первый же год без француза.

Потому что поборола свою главную деструктивную мысль. «ПСЖ» много лет портил себе жизнь ставкой только на Килиана – теперь ведет себя совсем по-другому. Типичное изменение человека после терапии.

Решение конфликтов

Большинство людей не умеет этого делать. Перекричать своего оппонента в споре – это не решение конфликта. Пригрозить человеку напротив увольнением – тоже. Даже избегание конфликта его не решит, скажу по секрету. Надо учиться находить компромиссы, слышать другого человека и не игнорировать собственные потребности. Иногда действительно стоит остановиться и уйти. Но в большинстве случаев конфликт можно решить. Как это сделали в Париже осенью. Дембеле несколько раз нарушил дисциплину – и был наказан тренером пропуском топ-матча в ЛЧ. Никаких скандалов, новостей в СМИ типа «в раздевалке было жарко». Нет, просто Энрике сообщил Усману, что тот «вне игры» на неделю. И, что важно, Дембеле принял это довольно спокойно – потом вернулся, а через несколько месяцев стал лучшим в мире по результативности. Все спокойно, культурно и на профессиональном уровне. Как и должно быть.

Энрике мог публично разнести Дембеле, а Усман мог начать намеренно не выкладываться на 100% на поле. И к чему бы это привело? Оба поступили как взрослые люди – и вместе выиграли ЛЧ уже через полгода.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Выстраивание личных границ

Субъективное мнение: умение говорить «нет» является самым главным для ребенка в младшем и среднем школьном возрасте. Он сможет отказаться от рискованных авантюр, не подцепит плохую привычку. А даже если примет участие в чем-то сомнительном, то это будет именно его решение, а не навязанное. Надо уметь говорить «нет». Некоторые взрослые до сих пор не научились. Поэтому не могут отказать своему боссу, например, когда тот просит сделать что-то «на вчера» в их выходной. А вот «ПСЖ» умеет отказывать. Никто, кроме, возможно, «Челси», не затянул французов в неудобный для них игровой сценарий. Каждый раз именно «ПСЖ» решал, во что будет играть. Лишь 16% действий в матче с «Баварией» было выполнено на половине поля немцев – но не из-за крутости мюнхенцев, а потому что «ПСЖ» плюс-минус сразу согласился отдать сопернику контроль над территорией. А «Реалу», наоборот, французы навязали игру без мяча – и испанцы «не вывезли».

«ПСЖ» знает, что для него недопустимо, и никогда не пересекает эту грань. Поэтому он победитель ЛЧ и финалист КЧМ.

Умение говорить о своих чувствах

Окей, выше было об их осознании. Это – следующий уровень. Если понимаешь, что злишься на собеседника, то вполне нормальный вариант не кричать на него – а сказать, что именно чувствуешь и почему. Возможно, это изменит его риторику или окончательно даст тебе понять: продолжать общение не стоит, потому что человек игнорирует твои чувства. В любом случае станет лучше, чем если ты сорвешься. Уметь дозировано выдавать эмоции – это то, чему нужно и можно учиться. Но «ПСЖ» не нужно, потому что он уже умеет. Энрике перед матчем с «Ливерпулем» говорил, что немного боится, что команда «перегорит». Игру с «Арсеналом» прокомментировал словами «мы страдали». На каждой пресс-конференции он проговаривает, что чувствуют он и команда. Кстати, коллектив также четко очерчивает свои эмоции: «говорит» о них празднованием голов. Всегда сдержанный Дембеле иногда действительно радуется, а Хакими и Дуэ указывают пальцами друг на друга в финале ЛЧ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуе и Ашраф Хакими

Мы видим и слышим, что чувствует команда перед матчами, во время них и после них. Эти слова и действия можно не принимать и не любить – но «ПСЖ» дает конкретику. Потому что очень проработан.

Умение брать ответственность за свою жизнь

В конце концов, именно твои действия определяют, где ты окажешься через месяц, год или 10 лет. Тебе может везти, но если ты не будешь принимать помощь богини Фортуны, то точно окажешься там, где никогда не хотел бы быть. Психотерапия учит тебя понимать, где ты можешь на что-то повлиять, а где – нет. Если не можешь, то, возможно, и не стоит на этом зацикливаться. «ПСЖ» хорошо проиллюстрировал это в финале КЧМ. Команда уступила в первом тайме 0:3. Во втором могла бы выйти с попыткой окончательно раскрыть игру, но тогда почти наверняка пропустила бы еще – поэтому на финальные 45 минут выбрала другой план. «ПСЖ» имел 66% владения и 93% точности передач в первые 20 минут после перерыва. И создал свой неплохой момент, чтобы вернуться в игру. Парижане взяли на себя ответственность и сделали максимум для того, чтобы спастись, а не отдали все на откуп судьбе. Не хватило. Но попытка хорошая.

«ПСЖ» понимал, на что может (контроль над мячом и территорией) и не может (создание большого количества шансов без риска пропустить еще) повлиять. Поэтому вплоть до 70-й минуты мы верили, что команда может спастись. Сравните с «Реалом», который мы все похоронили еще при счете 0:2. Потому что тот пропускал терапию.

Успешный поиск ресурсов и опоры

Все мы переживаем в своей жизни тяжелые и откровенно плохие моменты. Проигрываем, теряем позиции, вынужденно отступаем. В такие моменты нужно осознавать, как минимизировать потери. Как потерять, например, «только» одного когда-то хорошего друга, а не весь круг общения и себя. Для этого нужны «якоря» в виде каких-то хобби, занятий, принципов, которые могут нас поддержать. «ПСЖ» имеет несколько таких, и один из главных – прессинг. Мой любимый момент с участием команды на КЧМ – когда на 90-й минуте против «Баварии» при счете 1:0 и в меньшинстве (!) коллектив пошел прессинговать немцев у чужого углового флажка. Вероятно, некоторым футболистам было страшно, потому что шанс пропустить, вылететь и потерять все немалый, но они нашли свою точку опоры – прессинг. Потому что знали, что это поможет. Всегда помогает.

«ПСЖ» знает, как помочь себе, как поддержать себя, когда что-то идет не по его плану. Обычно этому учат на психотерапии. Кажется, команда ее прошла. Полностью. Ее терапевт/терапевтка гордились бы своим «выпускником».