Всегда поддерживает. Легионер Шахтера отметил хорошие качества Турана

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Кевин проанализировал сотрудничество с тренером Ардой Тураном и высказался о хороших качествах турецкого тренера.

«Арда Туран – тренер, который требует очень много интенсивности в своем тренировочном процессе. Но также он очень хороший друг. Он поддерживает и помогает во всем, что нам нужно. Мне нравится его открытость и действительно дружелюбная искренность по отношению ко всем в команде», – сказал Кевин.

Напомним, что Туран возглавил украинскую команду в конце мая этого года, заменив на тренерском мостике Марино Пушича.

Ранее бразильский вингер поделился мыслями о будущем сопернике в квалификации Лиги Европы.