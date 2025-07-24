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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 13:55 | Обновлено 24 июля 2025, 13:58
61
0

Всегда поддерживает. Легионер Шахтера отметил хорошие качества Турана

Кевин доволен сотрудничеством с турецким тренером

24 июля 2025, 13:55 | Обновлено 24 июля 2025, 13:58
61
0
Всегда поддерживает. Легионер Шахтера отметил хорошие качества Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Кевин проанализировал сотрудничество с тренером Ардой Тураном и высказался о хороших качествах турецкого тренера.

«Арда Туран – тренер, который требует очень много интенсивности в своем тренировочном процессе. Но также он очень хороший друг. Он поддерживает и помогает во всем, что нам нужно. Мне нравится его открытость и действительно дружелюбная искренность по отношению ко всем в команде», – сказал Кевин.

Напомним, что Туран возглавил украинскую команду в конце мая этого года, заменив на тренерском мостике Марино Пушича.

Ранее бразильский вингер поделился мыслями о будущем сопернике в квалификации Лиги Европы.

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Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Трибуна
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