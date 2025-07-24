Всегда поддерживает. Легионер Шахтера отметил хорошие качества Турана
Кевин доволен сотрудничеством с турецким тренером
Бразильский футболист донецкого «Шахтера» Кевин проанализировал сотрудничество с тренером Ардой Тураном и высказался о хороших качествах турецкого тренера.
«Арда Туран – тренер, который требует очень много интенсивности в своем тренировочном процессе. Но также он очень хороший друг. Он поддерживает и помогает во всем, что нам нужно. Мне нравится его открытость и действительно дружелюбная искренность по отношению ко всем в команде», – сказал Кевин.
Напомним, что Туран возглавил украинскую команду в конце мая этого года, заменив на тренерском мостике Марино Пушича.
Ранее бразильский вингер поделился мыслями о будущем сопернике в квалификации Лиги Европы.
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