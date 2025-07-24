«Знаем слабые стороны». Вингер Шахтера готов к поединку с Бешикташем

22-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин высказался относительно предстоящего матча с «Бешикташем» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

«Мы детально изучали соперника. Тренерский штаб очень хорошо разобрал их сильные и слабые стороны. Мы непосредственно готовились весь этот период включительно и персонально к этому сопернику.

Считаю, что все в наших руках. У нас сильная команда. Мы встретили сильного соперника и нас ждет интересное противостояние», – сказал Кевин.

Первая игра между команды состоится в турецком городе Стамбул на арене «Водафон Парк». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее защитник «горняков» Николай Матвиенко рассказал о предстоящем противостоянии с турецким клубом.