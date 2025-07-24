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Лига Европы
24 июля 2025, 04:41 | Обновлено 24 июля 2025, 05:16
59
0

МАТВИЕНКО: «Бешикташ – клуб с большой историей. Но мы верим в себя»

Капитан Шахтера оценил предстоящую дуэль в Лиге Европы

24 июля 2025, 04:41 | Обновлено 24 июля 2025, 05:16
59
0
МАТВИЕНКО: «Бешикташ – клуб с большой историей. Но мы верим в себя»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о предстоящем противостоянии второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с турецким «Бешикташем»:

«Верю, что мы на правильном пути. Сборы в Словении прошли хорошо, команда много работала, потому что нужно было быть в хорошей форме уже в начале июля, чтобы подготовиться к Лиге Европы. Конечно, с каждым официальным матчем мы будем набирать форму. Играть в Европе уже сейчас – это преимущество. Это помогает быстрее выйти на пик.

Бешикташ – клуб с богатой историей и крепким составом. У них много ярких индивидуальностей, опытные легионеры, футболисты из топ-чемпионатов. Мы уважаем соперника и очень серьезно готовимся к этому противостоянию. Верим в себя и в наш игровой план. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Цель команды? Мы всегда ставим перед собой высокие цели. У нас молодая, амбициозная команда. Мы хотим пройти как можно дальше, представлять Украину на самом высоком уровне и, главное, играть в красивый, качественный футбол, который приносит результат.

Стиль Шахтера? Мы стараемся играть в атакующий футбол – с контролем мяча, быстрыми переходами от обороны к атаке и высоким прессингом. При этом мы заботимся о надежности в защите. Наша тактическая схема может меняться в зависимости от соперника, но в основном мы играем по системе 4–3–3.

Польский футбол? Я еще не играл против польских клубов в официальных матчах. Но польский футбол находится на довольно высоком уровне. Команды из Экстраклассы хорошо организованы и играют в динамичный, дисциплинированный футбол. Что касается сборной Польши – да, я играл против нее, это был товарищеский матч в 2020 году. В Польше нас всегда тепло принимают, мы чувствуем поддержку как местных фанатов, так и украинской диаспоры – и мы это очень ценим.

Стадион в Кракове? Мы всегда анализируем специфику каждого стадиона, на котором нам предстоит играть. Это важно как с тактической точки зрения, так и для общего игрового комфорта. У стадиона в Кракове есть свои плюсы – мне, например, нравится близость трибун к полю. Это создает особую атмосферу во время матчей. Тренерский штаб предоставит нам подробную информацию о поле и его окружении, а мы будем адаптироваться к ситуации во время тренировок.

Когда прилетите в Польшу на матч с Бешикташем в Кракове (31 июля)? Обычно мы приезжаем за день до игры, чтобы акклиматизироваться и вечером провести легкую тренировку на стадионе. Возможно, на этот раз тренеры решат приехать раньше – посмотрим. Стандарт – это прибытие с запасом времени, чтобы быть полностью готовыми – и физически, и морально.

Мы искренне ценим каждого болельщика, который приходит нас поддержать, особенно сейчас, когда играем далеко от дома. Хочу обратиться ко всем жителям Кракова и украинцам в Польше: приходите на стадион, нам действительно нужна ваша поддержка. Это не просто футбол – это символ единства, духа и нашей борьбы. Мы играем для вас и вместе с вами!»

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Николай Матвиенко
Николай Степанов Источник: Gazeta Krakowska
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