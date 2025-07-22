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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 23:31 | Обновлено 22 июля 2025, 23:32
26
0

«Видишь страдания людей». Матвиенко – о игре за Шахтер во время войны

Капитан донецкого клуба рассказал о реалиях украинского футбола

22 июля 2025, 23:31 | Обновлено 22 июля 2025, 23:32
26
0
«Видишь страдания людей». Матвиенко – о игре за Шахтер во время войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Украинский капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о реалиях футбола в стране во время войны:

Болельщики в Польше интересуются, как функционирует ваша команда во время войны в Украине. Не могли бы вы рассказать нам об этом?

– Это очень сложный вопрос. Более трех лет мы живем и играем в условиях войны в Украине. Помимо огромного психологического давления, это влияет на повседневную жизнь и футбол в нашей стране. Но как команда мы стали еще более сплоченными. Мы понимаем, что представляем не только клуб, но и всю Украину. Это большая ответственность и одновременно источник мотивации.

Вы много лет не имели возможности играть в Донецке. Как человек, тесно связанный с «Шахтером», вам все еще трудно смириться с этой ситуацией?

– Это по-прежнему болезненная тема для всех, кто связан с клубом. Я выпускник Академии «Шахтера» и свои первые шаги в футболе сделал в Донецке. Когда-то я болел за первую команду на «Донбасс Арене» и мечтал когда-нибудь там сыграть. Для всех в клубе Донецк – не просто город, это дом. Уже более десяти лет мы живем вдали от этого дома и постоянно в разъездах. Но мы никогда не забываем, откуда мы родом, и мечтаем вернуться в Донецк.

Профессиональному футболисту труднее сосредоточиться на повседневных обязанностях и получать удовольствие от игры, когда в его стране идет война?

– Да, конечно. Когда каждый день слышишь новости с фронта, читаешь о обстрелах, видишь страдания людей, трудно от этого отгородиться. Но мы также понимаем, что наш успех на поле — часть борьбы. Мы играем для тех, кто сейчас не может отдыхать, но по-прежнему нуждается в положительных эмоциях – для солдат, для детей, для всей страны. Поэтому у нас одна цель – радовать украинцев своей игрой и победами. Мы хотим сделать их хотя бы немного счастливее.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: Gazeta Krakowska
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