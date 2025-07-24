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Англия
24 июля 2025, 11:19 |
535
1

Английский гранд пытается уговорить своего защитника не переходить в Реал

«Ливерпуль» намерен в срочном порядке предложить Конате улучшенные условия

24 июля 2025, 11:19 |
535
1
Английский гранд пытается уговорить своего защитника не переходить в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру.

26-летний футболист намерен перебраться в чемпионат Испании и присоединиться к мадридскому «Реалу». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт защитника истекает в июне 2026 года, после чего он сможет перейти в Ла Лигу на правах свободного агента. «Сливочные» готовы подписать футболиста и сейчас, но предлагают всего 20 млн евро, хотя «Ливерпуль» требует в два с половиной раза больше.

Из-за интереса испанского клуба, чемпионы Англии в срочном порядке начали готовить новое предложение о продлении контракта с Конате, в котором будут прописаны улучшенные финансовые условия.

«Мерсисайдцы» пытаются убедить француза не переходить в «Реал» и подписать новое соглашение с нынешней командой. Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна английский клуб потерял важного игрока – защитник Трент-Александер Арнольд присоединился как раз к «сливочным» на правах свободного агента.

Конате стал игроком «Ливерпуля» в 2021 году, когда перешел из немецкого РБ Лейпциг за 40 млн евро. В прошлой кампании провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Ориентировочная стоимость защитника составляет 60 млн евро.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ибраима Конате Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: TeamTalk
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easterly
Продайте за скільки зможете, доплатіть і купіть Забарного. І не будете горя знати, бо з цим жабоїдом одні привози(псж)
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