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Украина. Вторая лига
24 июля 2025, 10:58 | Обновлено 24 июля 2025, 11:01
84
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги объявил о возвращении форварда

Никита Шарабура второй раз перешел в «Куликов-Белку»

24 июля 2025, 10:58 | Обновлено 24 июля 2025, 11:01
84
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги объявил о возвращении форварда
ФК Куликов-Белка. Никита Шарабура

Второлиговый клуб, «Куликов-Белка», официально объявил о возвращении 27-летнего нападающего Никиты Шарабуры.

Футболист перешел в клуб на правах аренды. Играть в «Куликов-Белке» Никита будет под 13-м номером.

Последней командой Шарабуры стал «Пробой» Городенка, в котором форвард за четыре месяца отыграл восемь поединков.

Примечательно, что Никита уже выступал за «Куликов-Белка» с лета 2023 года по весну 2025. На счету футболиста восемь матчей и два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» объявила о сотрудничестве с Алексеем Зориным.

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Куликов-Белка Вторая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Пробой Городенка
Андрей Витренко Источник
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