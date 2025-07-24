ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги объявил о возвращении форварда

Второлиговый клуб, «Куликов-Белка», официально объявил о возвращении 27-летнего нападающего Никиты Шарабуры.

Футболист перешел в клуб на правах аренды. Играть в «Куликов-Белке» Никита будет под 13-м номером.

Последней командой Шарабуры стал «Пробой» Городенка, в котором форвард за четыре месяца отыграл восемь поединков.

Примечательно, что Никита уже выступал за «Куликов-Белка» с лета 2023 года по весну 2025. На счету футболиста восемь матчей и два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» объявила о сотрудничестве с Алексеем Зориным.