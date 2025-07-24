Буковина и тернопольская Нива проводят спарринг. Стартовые составы

«Буковина» и «Нива» тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 24 июля, команды проведут товарищеский матч на поле «Буковины».

«Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела шесть контрольных матчей. Команда Сергея Шищенко одержала победы над клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0), «Эпицентр» (2:0) и львовский «Рух» (2:0). А вот в предыдущем товарищеском матче «Буковина» на своем поле со счетом 1:3 проиграла клубу «Феникс-Мариуполь».

«Нива» тернополь также активно готовится к новому сезону. Команда провела спарринги с «Вересом» (0:3), «Оболонью» (1:5 и 1:0), «Рухом» (2:1), «Агробизнесом» (3:3), «Пробоем» (1:2) и «Прикарпатьем» (2:1).

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 13:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».