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Лига чемпионов
24 июля 2025, 08:53 | Обновлено 24 июля 2025, 09:08
535
1

Киевское Динамо отправилось в Польшу, где проведет больше месяца

Чемпионы Украины решили минимизировать перемещения между странами и улучшить логистику

24 июля 2025, 08:53 | Обновлено 24 июля 2025, 09:08
535
1
Киевское Динамо отправилось в Польшу, где проведет больше месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

После матча Лиги чемпионов с «Хамруном» (3:0), киевское «Динамо» осталось на Мальте на одну ночь, а уже 23 июля отправилось в польский город Люблин.

Подопечные Александра Шовковского будут готовиться ко второму поединку с мальтийским соперником, который состоится 29 июля. Стоит отметить, что «бело-синие» больше месяца будут базироваться в этом городе из-за матчей квалификации еврокубков, чтобы избежать проблем с логистикой.

«Динамо» будет играть в графике двух матчей в неделю: сначала – в Лиге чемпионов, а на выходных – в чемпионате. Интересно, что первые три тура Премьер-лиги будут сыграны против команд из Западной Украины («Верес» в Ровному, «Рух» во Львове, «Эпицентр» в Тернополе).

По этой причине, столичные клуб решил провести чуть больше месяца в Польше, чтобы минимизировать время в дороге. Команде будет удобно играть домашние матчи в еврокубках и не придется далеко ехать в чемпионате.

В Киев чемпионы Украины вернутся в последние дни августа, когда сыграют последний матч квалификации Лиги чемпионов (26–28 августа). После этого команда проведет первый домашний матч в чемпионате в новом сезоне – против житомирского «Полесья» в рамках четвертого тура (ориентировочная дата – 30 августа).

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Burevestnik
дивні оці авт0ри цього сайту...
за авторвствА цього ж М. Титюк
23.07.2025 о 16:29 була замітка "Динамо не грає. ...",
де він вказав, шо гра Рух-ДК перенесено на пізнішу дату.
Тут М. Титюк пише шо гра відбудеться. 
-------
треба шоб авт0р М.Титюк (той шо був 23.07.2025)
узгодив з авт0ром М.Титюк (той шо зараз)
свої подальші дії по "розводу" читачів спорт.юа
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