Киевское Динамо отправилось в Польшу, где проведет больше месяца

После матча Лиги чемпионов с «Хамруном» (3:0), киевское «Динамо» осталось на Мальте на одну ночь, а уже 23 июля отправилось в польский город Люблин.

Подопечные Александра Шовковского будут готовиться ко второму поединку с мальтийским соперником, который состоится 29 июля. Стоит отметить, что «бело-синие» больше месяца будут базироваться в этом городе из-за матчей квалификации еврокубков, чтобы избежать проблем с логистикой.

«Динамо» будет играть в графике двух матчей в неделю: сначала – в Лиге чемпионов, а на выходных – в чемпионате. Интересно, что первые три тура Премьер-лиги будут сыграны против команд из Западной Украины («Верес» в Ровному, «Рух» во Львове, «Эпицентр» в Тернополе).

По этой причине, столичные клуб решил провести чуть больше месяца в Польше, чтобы минимизировать время в дороге. Команде будет удобно играть домашние матчи в еврокубках и не придется далеко ехать в чемпионате.

В Киев чемпионы Украины вернутся в последние дни августа, когда сыграют последний матч квалификации Лиги чемпионов (26–28 августа). После этого команда проведет первый домашний матч в чемпионате в новом сезоне – против житомирского «Полесья» в рамках четвертого тура (ориентировочная дата – 30 августа).