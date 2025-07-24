Ротань выбрал игрока, который будет капитаном Полесья в новом сезоне
Главный тренер признался, что не будет отбирать повязку у опытного полузащитника Руслана Бабенко
24 июня состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.
Накануне этого противостояния главный тренер «волков» Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов о том, кто будет капитаном команды в новом сезоне.
– Руслан Бабенко останется капитаном? Вы строите новую команду. Изменится ли капитан?
– Ни в коем случае (не изменится – прим). Я не вижу проблем – ни ментальных, ни каких-либо других. Коллектив замечательный. Когда я пришёл, сказал: «Мы ничего радикально менять не будем». У нас хороший капитан, хорошие вице-капитаны, игроки, которые могут повести за собой.
Самое важное сейчас – это сыгранность и улучшение взаимопонимания. Мы работаем всего месяц, и этого мало. Но я благодарен игрокам – они очень качественно воспринимают информацию, максимально сконцентрированы на тренировках и голодны до требований. Это – главное, – признался Ротань.
Команды сыграют на стадионе «Futbal Tatran Arena» в словацком городе Прешов. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Второй поединок этой дуэли состоится 31 июля в Андорре.
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