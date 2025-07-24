«Наша мечта – выйти в финал». Тренер Бешикташа о первой игре с Шахтером
Уле Гуннар Сульшер готов к поединку с донецким клубом
Главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями относительно предстоящего первого поединка против донецкого «Шахтёра» во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Первая встреча пройдёт 24 июля на арене «Водафон Парк» в Стамбуле. Начало матча – в 21:00.
«Наконец-то стартуют официальные матчи, которых все так ждали. Мы сыграем с «Шахтёром». Это хорошая и качественная команда, которая может создать нам проблемы. Впереди два важных матча, и мы к ним готовы.
У нас есть мечта – выйти в финал. Могу сказать, что именно это нас мотивирует. Чтобы попасть в финал, нужно выложиться на все сто. Нужно быть дисциплинированными и каждый день усердно работать. Наша цель – всегда быть на вершине.
Чтобы достичь цели, нужно сосредоточиться. Я могу сравнить это с бегом с барьерами: впереди много препятствий, и чтобы дойти до финиша, их нужно преодолеть. Причём первый барьер обычно самый высокий. В этом смысле мы должны концентрироваться на каждом следующем. Впереди два матча с очень сильным «Шахтёром», и мы обязаны их пройти. Да, нужно быть реалистами, но у нас есть вера.
Мы покажем свою игру, свою ментальность. Вы знаете, в прошлом году у нас был Артур Масуаку. Он выделялся, отлично подавал с фланга. Теперь пришёл Давид Юрашек – тоже качественный игрок, хорошо выполняет подачи. Но главное наше стремление – навязать сопернику свою игру, установить своё преимущество. Последние десять дней мы отрабатывали свою тактику. К нам присоединился Темми Абрахам. Возможно, в этом сезоне мы будем играть немного иначе. Не говорю, что полностью по-другому, но с приходом Темми это возможно.
Мы всегда открыты к новым опциям и новым игрокам. Если появится возможность подписать ещё кого-то, кто усилит команду – мы готовы. Президент отлично это демонстрирует на протяжении всего трансферного окна. В этом году мы подписали качественных футболистов: Оркун, Темми, Давид – все новички. А Демир Эге и Картал вернулись из аренды – они тоже отличные. Президент делает всё, чтобы найти наилучшие варианты. Если появится возможность сделать хороший трансфер – мы ею воспользуемся. На позицию правого защитника я рассматриваю Джонаса и Тайфура – их игра меня устраивает. Один из них выйдет в старте.
Каждый матч – большой матч. Если ты надеваешь футболку «Бешикташа», каждый матч – важен. Если ты игрок или тренер «Бешикташа» – обязан играть каждый матч так, будто он последний. Для меня все матчи одинаково важны. Я всегда сосредоточен только на следующей игре. «Шахтёр» – сильная команда с хорошим тренером Ардой Тураном. У него большая футбольная карьера. Он добивался успехов в Европе как игрок. Теперь он – тренер «Шахтёра». В прошлом году возглавлял «Эюпспор». Это его большое приключение. Надеюсь, как тренер я создам ему серьёзные трудности.
Каждая игра – разная. Уровень сложности всегда отличается. У нас есть свои критерии: доминирование в игре, атаки, агрессивность. Мы хотим радовать болельщиков. В этом году с новыми игроками наша игра может выглядеть иначе. Моя главная цель – создать «Бешикташ», на который хочется ходить, за которым интересно следить. Команду, которая играет с высокой интенсивностью, выкладывается на поле и гордится своей футболкой.
Цель наших сборов – достичь максимальной физической формы. Соперников в товарищеских матчах мы не знали заранее, но старались играть в свою игру. Сейчас мы полностью сконцентрированы на матче против «Шахтёра». В контрольных играх мне не нравилось, что мы часто теряли мяч, из-за чего получали много контратак. Сами себе создавали проблемы. Но когда оборонялись плотно – у соперников почти не было шансов. Я не хочу, чтобы моя команда после потери мяча бежала 50 метров назад. Нужно меньше терять мяч. Мы проанализировали свои ошибки в обороне и работаем над их устранением. У нас новая структура полузащиты – игроки постепенно привыкают к требованиям как в атаке, так и в защите. Мы готовим тактические решения для сдерживания соперника. Скоро все увидят более организованный и подготовленный «Бешикташ».
На сборах проблем не было. Все игроки – профессионалы. В «Манчестер Юнайтед» я проводил сборы с 30–35 футболистами, и никаких проблем не возникало. Сейчас мы готовимся к матчу, который уже совсем скоро. Проводим тренировки 11 на 11. У нас 22 игрока, кто-то вынужден остаться в запасе. Но все работают хорошо.
Мы должны быть на один, два, три уровня выше. Потому что у «Шахтёра» – качественный тренер, хорошие игроки, молодые таланты. Они создадут нам проблемы – я это знаю. И мы должны найти ответы. Мы тоже должны создать им трудности. Да, соперник сильный, но мы должны сыграть наш лучший матч. У нас будет поддержка болельщиков и преимущество своего поля. «Шахтёр» проводит матчи в Польше, и я считаю, что это – наше преимущество.
Все наши игроки готовы играть 90 минут. Этот матч – для 16 футболистов. Пять замен мы используем, чтобы повысить качество и темп игры. Когда я смотрю на скамейку – я счастлив, потому что у меня сильные игроки. Все готовы играть 90 минут. Темми, Оркун и Гедсон ещё не так много времени провели вместе на поле, но скоро мы поймём, как лучше всего их использовать. В целом, я уверен, что все отдадут себя на сто процентов. В зависимости от хода матча – понадобится ли хладнокровие, или, наоборот, энергия молодых – я как тренер буду принимать решения. Но уверен, что молодые игроки завтра тоже проявят себя. Вы увидите их на поле», – сказал Сульшер.
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