ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран провел пресс-конференцию перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем», который состоится вечером 24 июля в Стамбуле.

– Всем добрый вечер! Футбол прекрасен своими замечательными историями, и на этом стадионе с богатым наследием нас ждет еще одна прекрасная история. Я очень рад и взволнован, что возвращаюсь в свою страну так рано в роли тренера «Шахтера». Хотел бы поделиться этим с вами и с турецким народом. Мы с нетерпением ждем матч. «Бешикташ» – особое сообщество со своей культурой, фанатами, тренерами и, особенно, игроками, и эта ситуация, конечно, очень мотивирует нас. В прошлом сезоне они смогли победить «Фенербахче», «Галатасарай» и «Атлетик» (Бильбао) именно здесь.

Когда играешь здесь, дело не только в том, чтобы показать хорошую или плохую игру – важно правильно действовать в нужные моменты, и это дает нам огромную мотивацию. Мы постараемся быть максимально готовыми завтра. Да, у нас молодая команда с игроками, обладающими большим потенциалом, но я считаю, что это молодые большие игроки. Мы не сделаем шаг назад и будем готовы. Кто бы ни выбыл на этом этапе, считаю, это будет неприятно и огорчит нас: ведь это настоящая досада, что две такие сильные команды встретились уже на этом этапе. Верю, что это будет хорошая игра в этом смысле.

– Уле Гуннар Сульшер в «Бешикташе» играет футбол, основанный на быстрых атаках и переходах. У них сейчас новый состав. С другой стороны, вы пришли в «Шахтер» с очень коротким сроком работы, и мы хорошо знаем ваш стиль: контроль мяча и высокий прессинг на чужой половине поля. Можно ли сказать, что завтра встретятся две разные футбольные концепции?

– Спасибо за этот отличный вопрос, но в прошлом сезоне с Джованни Бронкхорстом «Бешикташ» забивал более 60 процентов своих голов именно после переходов. Это было в период, когда у них было много побед, поэтому я считаю, что это больше зависит от профиля игроков. Крупные команды, как «Шахтер» и «Бешикташ», могут играть так, как требует ход игры, счет или атмосфера. Мы будем готовы играть в обоих стилях: можем доминировать с контролем мяча или играть более прямолинейно.

Конечно, я не хочу отказываться от контроля мяча, потому что видел очень мало команд, которые выигрывали, играя преимущественно от обороны. На самом деле я был в такой команде – это был «Атлетико». Также можно вспомнить победу Греции на Евро-2004. Но, кроме этих двух, я считаю, что подавляющее большинство команд, которые выигрывали Евро и Лигу чемпионов, доминировали с контролем мяча и передачами. Поэтому мы хотим контролировать мяч, доминировать в игре, не отказываться от нашей философии. Но когда встречаются две большие команды, это точно будет интересная игра. Снова верю, что ключом к успеху завтра будет правильная игра в нужные моменты.

– «Эюпспор» в прошлом сезоне был третьей командой по количеству забитых голов в Турецкой Суперлиге, а также одной из команд с наибольшим контролем мяча. Возможно, благодаря этому успеху вы в этом году присоединились к «Шахтеру». С другой стороны, «Шахтер» в прошлом сезоне был довольно неэффективен в атаке и был одной из команд, которые меньше всего заходили в штрафную. Считаете ли вы, что в атаке «Шахтера» нужны изменения? Также в УПЛ «Шахтер» пропустил 11 голов в последние 15 минут и был в топ-двойке по этой статистике. Мы слышали, что у «Шахтера» было три тренировки в день, это было для физической подготовки. Удовлетворены ли вы физическим состоянием команды?

– Прежде всего, большое спасибо за эти вопросы, мне действительно приятно. Считаю, это показывает, что мы делаем определенный прогресс в том, как смотрим на игру, так что спасибо. Я с уважением отношусь к любому подходу и не считаю, что прошлый план был плохим – в нем тоже была своя наследственность, контроль мяча. Но лично я считаю, что нам нужно, чтобы атакующие игроки были ближе к штрафной и всегда действовали между линиями, а не принимали мяч далеко от блока защиты. Я считаю, что вместо 20 передач за пределами блока лучше иметь несколько внутри него. Это будет важнее и эффективнее.

Они должны чаще заходить в полупространства. Это то, чему меня учил Рейкард. Он говорил: если ты получаешь мяч от центральных защитников в центре поля и обводишь пятерых игроков, это ничего не изменит. Сейчас я пытаюсь научить этому своих футболистов и убедить их. Что касается последних 15 минут – это вопрос энергии, понимания игры и атмосферы на стадионе. Конечно, мы требуем от игроков изменений в защите, но не могу сказать, что все изменилось за месяц, однако то, как они прогрессируют, меня очень радует. Мы хотели большей интенсивности, потому что сначала нужно быть физически готовыми, чтобы менять тактику. Верю, что движемся в правильном направлении.

У нас много игроков, созданных для больших целей, но перед тактикой нам нужна физическая готовность. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на тактике, мы больше сосредотачиваемся на принципах игры, потому что то, как ты выбиваешь мяч, как поддерживаешь партнера в двойном прессинге или как защищаешься против игрока с неожиданным ведением мяча – это вещи, которые легче внедрить в командную игру. Именно над такими деталями мы сейчас и работаем. Мы не можем изменить все за месяц, но у нас большие мечты. Дарио Срна говорил мне, что эта команда создана для больших мечтаний. Мы будем работать, чтобы их достичь, и, конечно, это нелегко.

– Вы публиковали сториз с Александром Усиком после его боя. Вы смотрели бой?

– Я очень уважаю то, что сделал Усик. Он выполнил отличную работу. Он дает надежду нашему народу и делает его счастливым. Безусловно, великие спортсмены всегда подают отличные примеры и, конечно, это влияет и на наших игроков. Особенно если он радует наших людей – это, конечно, вдохновляет меня и моих футболистов, это для нас пример.

– Тренер, вы знакомы с этими фанатами, этой атмосферой и этим стадионом. Можете рассказать, какие именно наставления дали игрокам относительно действий на поле и вне его?

– Конечно, фанаты «Бешикташа» – одни из самых важных в мире, и я очень их уважаю. У нас было большое противостояние, и, считаю, мы делали это с уважением и любовью, хоть иногда и были эмоции. Верю, что все было с большим количеством радости, дружбы и любви. Трудно играть на этом стадионе. Это сложно не только для нас, я считаю, что это сложно для любого. Это не столько про выступления, сколько про особую атмосферу, особенно когда играешь с ними в начале сезона, с новыми задачами – это делает все еще сложнее.

– В документальном фильме Libre Sports вы сказали, что в «Эюпспоре» работаете так, будто в «Барселоне», и что в «Шахтере» собираетесь работать так же, как в «Барселоне». Футбол меняется, но считаете ли вы, что мы увидим следы барселонской школы в «Шахтере»? Также в матче с «Ильвесом» у вас был очень интенсивный и высокий прессинг. Считаете ли вы, что сможете повторить это на этом этапе?

– Наша цель – играть с высоким контролем мяча, но «Ильвес» и «Бешикташ» – две разные команды, которых мы уважаем. Для этих матчей будут две разные стратегии, но нашей основной тактикой остается максимальный контроль мяча в каждой игре.

– Конечно, профессионально никто не сомневается, что вы сделаете все, чтобы вывести «Бешикташ» из борьбы, но не скажете ли вы, что хотели бы не встречаться с командой из своей страны на этом этапе?

– Это спорт, мы должны воспринимать это как хорошее развлекательное соревнование на позитивной ноте. На самом деле, когда я смотрю на это, считаю, что мы должны видеть хорошую сторону, получать удовольствие и создавать истории. Не стоит делать все таким драматичным, ведь мы все эмоциональные люди. В конце одна команда победит, другая проиграет, и мы пожмем руки с большим уважением. Вот как я это вижу.

– Вы достигли большого успеха в начале своей тренерской карьеры, что привело вас в такую важную команду в Европе, как «Шахтер». Считаете ли вы, что этот раунд будет важной вехой в вашей карьере?

– Я действительно не думаю о личных целях, потому что командные задачи важнее. Завтрашний матч важен, потому что у него своя история. Но я не думаю, что это будет иметь какой-то особый эффект, ведь у нас есть долгосрочная мечта и свой стиль игры. Возможно, я уже приводил такие примеры, но «ПСЖ» ждали девять лет, а «Манчестер Сити» восемь лет титула Лиги чемпионов. И они достигли этого с лучшими игроками и тренерами мира. Конечно, этот матч будет важен для наших игроков, потому что они стремятся выступать на высшем мировом уровне, и это существенно повлияет на мой тренерский рост. Но в случае негативного результата я не считаю, что это сильно повлияет. Конечно, мне будет грустно, потому что мы проиграем.

– Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сегодня давал интервью, и мы спросили его о причинах, по которым они выбрали именно вас как тренера. Он сказал, что ваша философия совпадает с их. Ваша философия включает атакующий стиль игры, технический, смелый, с высоким контролем мяча. Завтра «Шахтер» будет играть более смело или это будет матч с акцентом на контроле?

– Постараемся играть максимально смело, насколько это возможно на стадионе «Бешикташа». Важно правильно действовать в нужные моменты, когда играешь здесь против «Бешикташа», но иногда хорошая оборона – тоже проявление смелости. Это хорошая стратегия вместе с хорошей атакой. Главное – действовать в нужные моменты правильно. Хотел бы поблагодарить господина Палкина за его теплые слова. Я всегда чувствую его доверие и поддержку. Мы постараемся играть как можно больше в стиле «Шахтера», но то, что делает «Бешикташ», тоже очень важно. Нужно уважать эту команду, когда играешь против нее, иначе попадешь в сложную ситуацию.