СУДАКОВ: «Бешикташ имеет топ-исполнителей. Но у нас тоже хорошие игроки»
Полузащитник Шахтера ответил на вопросы накануне матча Q2 Лиги Европы
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с турецким «Бешикташем»:
«План «Шахтера» на игру с «Бешикташем»? Конечно, мы понимаем уровень этой команды и игроков – это топ-исполнители, тем более сейчас подписали Абрахама, Кекчю. Рафа Силва и Жоау Мариу – невероятные. Но у нас тоже есть качественные футболисты, которых подписали зимой, поэтому, считаю, будет очень интересная игра. Все увидим на поле.
Изменилась ли моя роль на поле с приходом нового тренера? Да, действительно немного изменилась: если раньше я играл чуть ниже – наверное, как восьмой номер, то сейчас в основном как чистая десятка – выше. Коуч постоянно говорит мне, чтобы я не опускался, а наоборот – врывался и нацеливался на ворота.
В принципе, именно в этом и произошли изменения, а в целом как играл раньше, так и должен это делать. Так что чего-то особо нового нет, просто Мистер подсказывает, потому что он действительно уделяет много внимания деталям, о которых я раньше не думал, и теперь смотрю на все совсем по-другому».
🧡 «Розуміємо якість «Бешикташа». Буде цікава гра» 💬— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 23, 2025
⚒️ Георгій Судаков поділився очікуваннями від битви з «Бешикташем» у Лізі Європи та розповів, як змінилася його роль з приходом Арди Турана ⬇️https://t.co/tjQ4G4Fa7S#Shakhtar #UEL #БешикташШахтар
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