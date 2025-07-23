СУДАКОВ: «Бешикташ имеет топ-исполнителей. Но у нас тоже хорошие игроки»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с турецким «Бешикташем»:

«План «Шахтера» на игру с «Бешикташем»? Конечно, мы понимаем уровень этой команды и игроков – это топ-исполнители, тем более сейчас подписали Абрахама, Кекчю. Рафа Силва и Жоау Мариу – невероятные. Но у нас тоже есть качественные футболисты, которых подписали зимой, поэтому, считаю, будет очень интересная игра. Все увидим на поле.

Изменилась ли моя роль на поле с приходом нового тренера? Да, действительно немного изменилась: если раньше я играл чуть ниже – наверное, как восьмой номер, то сейчас в основном как чистая десятка – выше. Коуч постоянно говорит мне, чтобы я не опускался, а наоборот – врывался и нацеливался на ворота.

В принципе, именно в этом и произошли изменения, а в целом как играл раньше, так и должен это делать. Так что чего-то особо нового нет, просто Мистер подсказывает, потому что он действительно уделяет много внимания деталям, о которых я раньше не думал, и теперь смотрю на все совсем по-другому».