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Лига конференций
24 июля 2025, 08:23 |
776
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан

24 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК

24 июля 2025, 08:23 |
776
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан
Коллаж Sport.ua

Клуб Александрия, начинает выступления в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 пройдет первый матч Q2 Лиги конференций между Александрией и сербским клубом Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на арене ГКС Катовице. Ответная игра запланирована на 31 июля в сербском Белграде.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где сыграет с неудачником пары Q2 Лиги Европы: Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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