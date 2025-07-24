Клуб Александрия, начинает выступления в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 пройдет первый матч Q2 Лиги конференций между Александрией и сербским клубом Партизан.

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Встреча пройдет на арене ГКС Катовице. Ответная игра запланирована на 31 июля в сербском Белграде.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где сыграет с неудачником пары Q2 Лиги Европы: Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.