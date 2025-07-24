Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан
24 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК
Клуб Александрия, начинает выступления в квалификации Лиги конференций 2025/26.
24 июля в 20:00 пройдет первый матч Q2 Лиги конференций между Александрией и сербским клубом Партизан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет на арене ГКС Катовице. Ответная игра запланирована на 31 июля в сербском Белграде.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где сыграет с неудачником пары Q2 Лиги Европы: Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).
Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Александрия – Партизан
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антон Мартынюк покинул «Боруссию» из Менхенгладбаха на правах свободного агента
Агит Кабаел уверен, что его противостояние с украинцем сможет организовать Турки Аль-Шейх