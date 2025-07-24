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Молодежные турниры
24 июля 2025, 05:59 | Обновлено 24 июля 2025, 06:38
157
0

Стало известно, где украинская молодежка начнет квалификацию Евро-2027 U-21

Украинская команда отправится в литовский город Друскининкай

24 июля 2025, 05:59 | Обновлено 24 июля 2025, 06:38
157
0
Стало известно, где украинская молодежка начнет квалификацию Евро-2027 U-21
Druskininkai Stadium

Свoй первый матч отборочного турнира Евро-2027 U-21 против Литвы, который состоится 5 сентября, молодежная сборная Украины проведет в городе Друскининкай на стадионе ЛСК «Друскининкай Стэдиум». Время начала игры будет объявлено позже.

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где их соперниками станут сборные Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

В финальной части Евро-2027 U-21 примут участие 16 команд: Албания, Сербия и еще 14 сборных, которые присоединятся по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди занявших вторые места и 4 победителя плей-офф, в котором сыграют 8 команд со вторых мест).

Евро-2027 U-21 планируется провести на восьми стадионах – четырех в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании. По итогам турнира определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

Календарь матчей группы H отбора Евро-2027 U-21

  • 05.09.2025. Литва – Украина
  • 09.09.2025. Литва – Венгрия
  • 09.09.2025. Турция – Хорватия
  • 10.10.2025. Украина – Венгрия
  • 10.10.2025. Турция – Литва
  • 14.10.2025. Хорватия – Украина
  • 14.10.2025. Венгрия – Турция
  • 13.11.2025. Хорватия – Литва
  • 14.11.2025. Турция – Украина
  • 18.11.2025. Литва – Турция
  • 18.11.2025. Венгрия – Хорватия
  • 27.03.2026. Украина – Литва
  • 31.03.2026. Венгрия – Украина
  • 31.03.2026. Хорватия – Турция
  • 26.09.2026. Украина – Турция
  • 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
  • 01.10.2026. Венгрия – Литва
  • 02.10.2026. Украина – Хорватия
  • 06.10.2026. Турция – Венгрия
  • 06.10.2026. Литва – Хорватия

Группы отбора Евро-2027 U-21

  • Группа A: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино
  • Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар
  • Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония
  • Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра
  • Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения
  • Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта
  • Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина
  • Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва
  • Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, беларусь

Игровые окна для матчей группового этапа квалификации

  • 2025 год: 17–25 марта, 2–10 июня, 1–9 сентября, 6–14 октября, 10–18 ноября
  • 2026 год: 23–31 марта, 21 сентября – 6 октября, Плей-офф: 9–17 ноября 2026 года

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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