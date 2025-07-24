Карло НИКОЛИНИ: «Атмосфера на стадионе Бешикташа будет очень мощной»

Ассистент главного тренера «Шахтёра» Карло Николини вспомнил время работы в «Бешикташе», рассказал о поддержке фанатов в Стамбуле и поделился ожиданиями от матча горняков против турецкого клуба во втором квалификационном раунде Лиги Европы:

«Это фантастические воспоминания, потому что это был сезон 2003–2004. Тогда мы выиграли чемпионат, и это был 100-летний юбилей «Бешикташа». Мы устроили невероятное празднование. Помню, что в тот период мы провели 51 матч без поражений. Мы построили отличную команду, играли в очень хороший футбол. Очень хороший футбол.

Мы побеждали «Галатасарай» и «Фенербахче», которые на тот момент были действительно топовыми командами. И, конечно, в этом городе, в этом клубе я провёл фантастические два года, потому что «Бешикташ» был большой командой, большим клубом. И я счастлив, что внёс свой вклад в победы этого клуба.

За 20 лет многое изменилось, но я знаю менталитет турецких футбольных клубов, потому что работал в Турции шесть лет – в «Галатасарае», в «Бешикташе», в национальной сборной. И я знаю, что здесь, на этом фантастическом стадионе, будет действительно мощная атмосфера.

Наши игроки должны быть готовы и к такому давлению, но я уверен, что они готовы, потому что у нас игроки уровня Лиги чемпионов, они привыкли играть на топовых стадионах. Но поверьте, поддержка фанатов «Бешикташа» – действительно невероятная. Я ожидаю от них именно такого давления.

Конечно, у соперника много опытных игроков топ-уровня. Но я думаю, что у нас много талантливых футболистов, у нас хорошая организация, очень хорошая мотивация. И я считаю, что будет отличный матч».