Публиковал сториз после боя. Арда Туран оценил успех Александра Усика

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран оценил успех Александра Усика в бою против Даниеля Дюбуа.

– Вы публиковали сториз с Александром Усиком после его боя. Вы смотрели бой?

– Я очень уважаю то, что сделал Усик. Он выполнил отличную работу. Он дает надежду нашему народу и делает его счастливым.

Безусловно, великие спортсмены всегда подают отличные примеры и, конечно, это влияет и на наших игроков.

Особенно если он радует наших людей – это, конечно, вдохновляет меня и моих футболистов, это для нас пример.