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Профессиональный бокс
24 июля 2025, 04:59 | Обновлено 24 июля 2025, 05:17
379
0

Публиковал сториз после боя. Арда Туран оценил успех Александра Усика

Наставник «Шахтера» считает, что украинский боксер выполнил отличную работу

24 июля 2025, 04:59 | Обновлено 24 июля 2025, 05:17
379
0
Публиковал сториз после боя. Арда Туран оценил успех Александра Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран оценил успех Александра Усика в бою против Даниеля Дюбуа.

– Вы публиковали сториз с Александром Усиком после его боя. Вы смотрели бой?

– Я очень уважаю то, что сделал Усик. Он выполнил отличную работу. Он дает надежду нашему народу и делает его счастливым.

Безусловно, великие спортсмены всегда подают отличные примеры и, конечно, это влияет и на наших игроков.

Особенно если он радует наших людей – это, конечно, вдохновляет меня и моих футболистов, это для нас пример.

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Арда Туран Шахтер Донецк Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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